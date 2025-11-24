رئيس الوزراء يلتقي نظيره الكرواتي ويبحثان فرص التعاون في مجالات التجارة والطاقة والسياحة وبناء السفن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،/ "أندريه بلينكوفيتش"، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة/ نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى جمهورية أنجولا، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها اليوم على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري.

وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحجم التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وكذا التوافق المشترك في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، فضلاً عن عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، لافتاً إلى التطور المتنامي في علاقات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما مع زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتي كان آخرها زيارة الرئيس الكرواتي وقرينته إلى القاهرة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025 للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، فضلًا عن زيارة الدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى زغرب في أبريل الماضي كأول زيارة من نوعها لوزير أوقاف مصري إلى كرواتيا، وكذا الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب الكرواتي إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وفي أثناء حديثه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكرواتيا على دعمها المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع الإشادة بمشاركة رئيس الوزراء الكرواتي "بلينكوفيتش" في حفل العشاء الذي أقامه رئيس المجلس الأوروبي على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة انعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2025 ببروكسل، مؤكداً الثقة في استمرار الدعم الكرواتي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية توظيف التقارب السياسي في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يعكس التميز الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين، وأن هناك فرصاً واعدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والسياحة وبناء السفن، مشيرا إلى أهمية المضي قدماً في مقترح تشغيل خط "الرورو" بين الموانئ المصرية والكرواتية؛ لنقل المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف إلى كرواتيا ومنها إلى دول شرق أوروبا.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة البناء على الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الكرواتي للقاهرة في فبراير 2025، والتي دشنت مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، بجانب أهمية تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال تلك الزيارة، وفي مقدمتها مذكرتا التفاهم في مجالي تعزيز الاستثمار، والتعاون بين ميناءي الإسكندرية ورييكا، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2025-2028.

كما أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بتوفير العمالة المصرية المدربة وفقاً لاحتياجات السوق الكرواتية، ولاسيما في قطاعات التشييد والبناء والقطاع السياحي، لافتاً إلى أنه يوجد 7000 عامل مصري في كرواتيا حالياً، مبدياً الترحيب بإيفاد المزيد من العمالة الماهرة بشكل نظامي وقانوني.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للشأن السياسي، مستعرضاً في هذا الصدد موقف مصر تجاه التطورات الواقعة في قطاع غزة، والجهود المصرية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ، بالتنسيق مع الأطراف الشريكة؛ الإقليمية والدولية، معرباً عن التطلع لمشاركة كرواتيا في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وهو ما أكده رئيس وزراء كرواتيا بشأن دعم بلاده لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء كرواتيا عن تقديره لحسن الضيافة التي استقبل بها خلال زيارته الأخيرة لمصر، مشيدا بحجم الثراء الذي تزخر به الحضارة المصرية والذي لمسه شخصيا خلال زيارته للمتحف المصري الكبير مؤخرا، وهو ما عقب عليه الدكتور مصطفى مدبولي بالإشارة لما يمثله افتتاح المتحف من إضافة حقيقية للسياحة المصرية، كما يعتبر بمثابة دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس وزراء كرواتيا أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم بلاده للعلاقات مع مصر، خاصة في ظل رئاسة كرواتيا لمجموعة دول حوض البحر المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (MED-9) اعتبارًا من 22 أكتوبر 2025، فضلا عن الدور الكرواتي في تعزيز العلاقات الأورومتوسطية.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس وزراء كرواتيا عن التطلع لتطوير وتوسيع أطر التعاون مع الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك ما يتعلق بملف استقدام العمالة المصرية الماهرة للعمل في كرواتيا.

كما تطرق رئيس وزراء كرواتيا للحديث عن جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى بدء تحسن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، بجانب تحسن معدلات مرور السفن في المجرى الملاحي لقناة السويس.

ودعا رئيس وزراء كرواتيا الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة كرواتيا في أقرب فرصة ممكنة، وهو ما رحب به رئيس الوزراء، مشددا على أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، تحدث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن أهمية التعاون لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال الربط بين الموانئ المصرية والكرواتية.