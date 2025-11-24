الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

شهدت قرية كوم اشقاو التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، بعدما تعرض طفلان صغيران لحروق شديدة نتيجة صعق كهربائي أثناء لعبهما بالقرب من كشك كهرباء يقع على جانب الطريق في أحد شوارع القرية.

ماذا حدث؟

الحادث وقع بشكل مفاجئ، حينما لامس الطفلان جسم الكشك غير المعزول بشكل جيد؛ ما أدى إلى مرور تيار كهربائي قوي تسبب في إصابتهما بحروق بالغة في مناطق متفرقة من الجسد.

وعلى الفور، تجمهر أهالي المنطقة لإنقاذ الطفلين قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الإسعافات الأولية ومحاولة السيطرة على الإصابات.

وتبين من الفحص الطبي إصابة الطفل عامر ح. ص، البالغ من العمر 8 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى والثالثة في الوجه واليدين؛ نتيجة تعرضه لصعق كهربائي مباشر، كما تبين إصابة الطفل أحمد م. ع، 10 سنوات، بحروق من الدرجتين الأولى والثالثة أيضًا في اليد اليسرى والظهر ومقدمة الرأس؛ مما استدعى تدخلاً سريعًا لتخفيف حدة الإصابات ومنع تفاقمها.

وبحسب ما أكدته التقارير الطبية الأولية، فإنهما يحتاجان إلى رعاية متخصصة نظرًا لطبيعة الحروق وتوزيعها على مناطق حساسة، وهو ما دفع الأطباء لاتخاذ قرار سريع بتحويلهما إلى مستشفى اخرى يتوفر به قسم متخصص لعلاج الحروق.

جاء التحويل كذلك بناءً على رغبة ذوي الطفلين، لضمان توفير أعلى مستوى من الرعاية اللازمة لحالتهما، وتسببت الواقعة في حالة غضب واسعة بين الأهالي الذين طالبوا بضرورة مراجعة وصيانة الأكشاك الكهربائية داخل القرى.

وتشديد الرقابة على أماكن تواجدها، خاصة المتواجدة في الشوارع الجانبية؛ تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي قد تهدد أرواح الصغار وتعرض حياتهم للخطر.