قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المدير التنفيذي للجمعية الألمانية للتكنولوجيا: مصر شريك استراتيجي لقيادة تكنولوجيات المياه في المنطقة

خلال معرض IWWI 2025
خلال معرض IWWI 2025
آية الجارحي

أعرب كالوس باير، المدير التنفيذي للجمعية الألمانية للتكنولوجيا اللاحفرية (GSTT)، عن فخره بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض IWWI 2025، مؤكدًا أن التعاون المصري–الألماني في قطاع المياه أصبح نموذجًا عالميًا يحتذى به في تكامل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وقال باير إن المشاركة الألمانية الواسعة في نسخة هذا العام تعكس ثقة الشركات الألمانية في السوق المصري، وقدرته على قيادة التطور التكنولوجي في مجالات التحلية، والمعالجة المتقدمة، وإدارة الحمأة، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر اليوم تمثل مركزًا مهمًا لنقل التكنولوجيا إلى المنطقة العربية والأفريقية.

وأكد أن مؤتمر ومعرض IWWI تجاوز كونه معرضًا تقليديًا ليصبح منصة استراتيجية للحوار العلمي والفني بين الخبراء والمصنعين وصناع القرار، مما يتيح مناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، خاصة في ظل الطفرة التطويرية التي يشهدها قطاع المياه في مصر.

كما وجّه باير الشكر إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على دعمهما المستمر وتوفير مناخ تنظيمي وعملي يُمكّن الشركات الألمانية من المشاركة الفاعلة. وأشاد بالدور الكبير لفرق العمل من الجانبين المصري والألماني في الإعداد والتنظيم، مما ساهم في خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية الألمانية للتكنولوجيا اللاحفرية ستواصل تعزيز شراكاتها مع مصر، ودعمها في ملفات تطوير البنية التحتية المائية وتوطين التكنولوجيا، بما يخدم أهداف الاستدامة وريادة مصر الإقليمية في قطاع المياه.
 

قطاع المياه معرض IWWI 2025 التعاون المصري–الألماني نقل التكنولوجيا المتقدمة مال واعمال اخبار مصر التحول الرقمي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

صورة أرشيفية

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد