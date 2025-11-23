المدير التنفيذي للجمعية الألمانية للتكنولوجيا: مصر شريك استراتيجي لقيادة تكنولوجيات المياه في المنطقة

أعرب كالوس باير، المدير التنفيذي للجمعية الألمانية للتكنولوجيا اللاحفرية (GSTT)، عن فخره بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض IWWI 2025، مؤكدًا أن التعاون المصري–الألماني في قطاع المياه أصبح نموذجًا عالميًا يحتذى به في تكامل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وقال باير إن المشاركة الألمانية الواسعة في نسخة هذا العام تعكس ثقة الشركات الألمانية في السوق المصري، وقدرته على قيادة التطور التكنولوجي في مجالات التحلية، والمعالجة المتقدمة، وإدارة الحمأة، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر اليوم تمثل مركزًا مهمًا لنقل التكنولوجيا إلى المنطقة العربية والأفريقية.

وأكد أن مؤتمر ومعرض IWWI تجاوز كونه معرضًا تقليديًا ليصبح منصة استراتيجية للحوار العلمي والفني بين الخبراء والمصنعين وصناع القرار، مما يتيح مناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، خاصة في ظل الطفرة التطويرية التي يشهدها قطاع المياه في مصر.

كما وجّه باير الشكر إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على دعمهما المستمر وتوفير مناخ تنظيمي وعملي يُمكّن الشركات الألمانية من المشاركة الفاعلة. وأشاد بالدور الكبير لفرق العمل من الجانبين المصري والألماني في الإعداد والتنظيم، مما ساهم في خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية الألمانية للتكنولوجيا اللاحفرية ستواصل تعزيز شراكاتها مع مصر، ودعمها في ملفات تطوير البنية التحتية المائية وتوطين التكنولوجيا، بما يخدم أهداف الاستدامة وريادة مصر الإقليمية في قطاع المياه.

