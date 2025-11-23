قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد الهيئة العامة للتنمية السياحية ويؤكد تعزيز دورها في الاستثمار السياحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة سير العمل بالهيئة وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي الوزارة والهيئة.


وفي مستهل الزيارة عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاً مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد بمقر الهيئة إحدى أهم الهيئات في الدولة المصرية لما لها من دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر، لافتًا إلى أننا نحتاج خلال هذه الفترة لتعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي ليكون لها دور أكبر ومؤثر فيما يخص الاستثمار السياحي مع وجود رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد المهندس شريف الشربيني أننا نسعى  لتنشيط آلية العمل داخل الهيئة، لافتًا أنه من ضمن القرارات الأخيرة وجود مساعد لوزير الإسكان مختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية حيث أنه هناك حرص كبير لدعم وتبادل الخبرات بين الهيئتين، خاصة بعد وجود أراضي تحت ولاية المجتمعات العمرانية والتي تتضمن أنشطة سياحية.
ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع بوجود رؤية واضحة لآلية العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية وأن يكون هناك ضوابط لكافة المعاملات بالهيئة مع المطورين.

 والمستثمرين، وتعظيم دور المقرات التابعة وتعزيز الخدمات المقدمة بها وتدريب فريق العمل وخلق أفكار جديدة لخدمة المطورين والمستثمرين ليشعر الجميع بتعزيز وتحسن أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى منير عن ترحيبه، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان بمقر الهيئة العامة للتنمية السياحية ، مشيراً إلى أنه في 2021 نقلت تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان ، مستعرضًا إنجازات الهيئة وذلك في مجال الإيرادات والتخصيصات حيث وصل إجمالي الإيرادات بالعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٨٨٠ مليون جنيه، والعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بلغت ١,٢٩ مليار جنيه، والعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغت الإيرادات ٣,٦ مليار، وخلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بلغت ٥,٢٨ مليار جنيه، وخلال ١/٧/٢٠٢٥ إلى ١١/٢٠٢٥ من العام المالي الحالي بلغت ٣,٥٦،مليار جنيه، بجانب إصدار 32 قرار تخصيص نهائي منذ نوفمبر  ٢٠٢١ حتى الآن، وجاري العمل على ٤٢ موافقة مبدئية.


وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أنه في مجال المؤشرات التنفيذية للهيئة، فقد بلغ عدد المراكز السياحية 115 مركزا تم وجارٍ ومخطط تنميته، وطاقات الإسكان السياحي 109.392 وحدة إسكان سياحي منفذة و 39.902 وحدة إسكان سياحي جارٍ تنفيذها، ومساحات ارتباطات المشروعات السياحية 263.484 مليون م2، وعدد مشروعات التنمية السياحية 503 مشروعات تنمية محدودة و66 مشروع تنمية متكاملة يضم 1138 مشروع فرعي، والطاقات الفندقية 107.909 غرفة فندقية مكتملة التنفيذ، و57437 غرفة فندقية تحت التنفيذ، والقيمة الاستثمارية السوقية 3.125 تريليون جنيه مصري للطاقات المعتمدة للمشروعات و 1.057 تريليون جنيه للطاقات مكتملة التنفيذ (المفتتحة)، بجانب استعراض التوقعات المستقبلية للطاقة الفندقية مكتملة التنفيذ بالهيئة حتى 2030.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض إنجازات الهيئة في مجال الأراضي المستردة وسحب المشروعات غير الجادة وعددها 34 قطعة أرض بجانب الجهود المبذولة فيما يخص الموارد البشرية والهيكل التنظيمي.
وفي ختام الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، شكره وتقديره لفريق العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية مؤكدًا على دعمه الكامل للهيئة والعاملين بها لتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة.

الهيئة العامة للتنمية السياحية القطاع السياحي السياحة المجتمعات العمرانية المطورين المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد