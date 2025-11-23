وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية (IWWI 2025) والمقام خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة تحت رعاية وزاراتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، ووزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية، وبالتعاون الاستراتيجي مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW). ، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية من مختلف دول العالم.



وخلال جولته عقب الافتتاح، تفقد وزير الإسكان عدداً من الأجنحة، حيث بدأ جولته بزيارة الأجنحة الألمانية التي تعرض أحدث ما توصلت إليه كبرى الشركات الأوروبية في مجالات معالجة المياه والتحكم الذكي والتحول الرقمي، كما تفقد جناح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الدولة للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتي استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة، والمكونات المحلية لإحلال المنتج الوطني محل المستورد، إلى جانب الطرمبات الضخمة عالية الكفاءة المستخدمة في شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي.

وشملت الجولة زيارة جناح شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حيث استمع الوزير إلى شرح حول منظومة الذكاء الاصطناعي وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل المعروضة، والتي تعتمد على أنظمة المتابعة والتحكم الذكية، وتطبيقات متقدمة لتحسين أداء الشبكات وخفض معدلات الفقد.

كما زار الوزير عددا من الشركات المشاركة في المعرض واستمع لشرح حول تقنيات تصنيع مواسير الفخار عالية الجودة، وقدراتها الكبيرة في مشروعات الدفع النفقي والمشروعات القومية التي تتطلب أعلى درجات المتانة والكفاءة التشغيلية، بجانب الحلول البيئة المتكاملة، في مجال تنقية مياه الشرب، ومحطات التحلية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، والتصميم والتصنيع الميكانيكي، واللوحات الكهربائية، بالإضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة.



وفي تصريحاته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن هذا الحدث الدولي الهام يأتي في إطار رؤية الوزارة الشاملة لإدارة موارد المياه وتعزيز كفاءة المرافق والخدمات على مستوى الجمهورية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.

وأوضح الوزير أن تنظيم مؤتمر ومعرض IWWI يجسد التوجه الوطني نحو دعم الابتكار وتوطين ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، ويعد منصة فعالة لمناقشة قضايا المياه والتحديات والحلول المبتكرة، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة بقطاع المياه والصرف الصحي.



وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق النماذج الاقتصادية المستدامة التي تضمن التشغيل الفعّال واستمرارية الخدمات، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وتمويل المشروعات المستقبلية، مشيدًا بالدور تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ هذه الرؤية وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على المواطنين وترتقي بجودة الحياة.

وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان منصة دولية فريدة للحوار والتعاون تجمع صنّاع القرار والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في قطاعي المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ الاستراتيجية القومية للمياه 2037، التي ترتكز على ترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد وتحسين جودة المياه، فضلًا عن التطوير المؤسسي والتشريعي. وأشاد الوزير بما شاهده من تطور كبير في مستوى الشركات المصرية المشاركة، وقدرتها على المنافسة وتقديم حلول تقنية تتماشى مع المعايير العالمية، مؤكداً أن IWWI 2025 يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات وتعزيز الشراكات الدولية في قطاع المياه والصرف الصحي.

بدوره، صرّح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، أن القطاع شهد نقلة نوعية كبرى بفضل الدعم المباشر من الدولة والخطط القومية الطموحة التي تستهدف تغطية كافة المناطق الحضرية والريفية بخدمات المياه والصرف، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أصبحت نموذجًا عالميًا للتنمية الشاملة، مؤكداً أن التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم (SCADA) أصبحت ركائز أساسية لتطوير منظومة التشغيل والصيانة، بجانب أهمية دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي وتوطين التكنولوجيا في المحطات والشبكات، لتحقيق الاستدامة الفنية والمالية وتعزيز ريادة مصر الإقليمية في إدارة الموارد المائية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد جابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تواصل دورها في رفع كفاءة المرافق وتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية عبر أنظمة المراقبة والتحكم الذكي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وأن جناح الشركة القابضة داخل المعرض سيشهد حوارات متخصصة حول الاستثمار في قطاع المياه، واستعراض التجارب الناجحة في القرى والمناطق الريفية، إلى جانب عقد ندوات علمية وبحثية بالشراكة مع جهات دولية لتطوير الحلول المبتكرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كما أعرب السيد/ فرانك باومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكسبوتك لتنظيم الفعاليات، عن فخره بتنظيم هذا الحدث الدولي في مصر، وأشار إلى أن فكرة المعرض استُلهمت من التعاون المصري–الألماني الناجح في قطاع المياه، بالشراكة مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW)، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل جسرًا حقيقيًا للتعاون ونقل المعرفة بين الدول، وتحويل الشراكات إلى إنجازات ملموسة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية.

جدير بالذكر أن المعرض يمتد على مساحة تتجاوز 10,000 متر مربع تجمع بين الابتكار والمعرفة والفرص والحلول، ليصبح ملتقى عالميًا للخبرة والتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي.



ويشارك في المعرض أكثر من 100 عارض من الجهات الدولية والمحلية، يمثلون نخبة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية المياه، وإدارة الحمأة، والصرف الصناعي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، وتوطين الصناعة.

كما يتضمن المعرض جلسات وندوات تفاعلية تتناول أحدث التقنيات في معالجة مياه الصرف، وتجارب الحلول المدمجة للقرى الريفية، والمبادرات البحثية في مجالات تطهير المياه والمعالجة المتقدمة ، بالإضافة إلى عقد جلسات متخصصة في الجناح الألماني لتبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة، من بينها الحلول القائمة على الطبيعة (Nature-Based Solutions)..