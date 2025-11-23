قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
اقتصاد

بنمو 77%| 25 مليار جنيه تمويلات عقارية في 8 أشهر

نشاط التمويل العقاري- صورة أرشيفية
نشاط التمويل العقاري- صورة أرشيفية
علياء فوزى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 77.7% خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – أغسطس)، وذلك على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 77.7%.

ارتفعت  عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 50.4 % ليصل إلى 9840 عقد خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، مقابل 6543 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025 بنسبة 19.9%، ليسجل نحو 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أغسطس  2025 نحو 43.195 مليار جنيه، مقارنة بـ 29.270 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أسباب زيادة التمويلات

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

نشاط التمويل العقاري

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.

هيئة الرقابة المالية التمويل العقاري عملاء التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري شركات التمويل العقاري

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

فوائد الفلفل الأسود والكركم

فوائد مذهلة لإضافة الفلفل الأسود للكركم .. اكتشفها

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

