الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا يعيدون إحياء تحالف لمواجهة ضغوط ترامب التجارية

دفعت هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تستهدف ثلاثة من أكبر اقتصادات العالم الناشئة قادة تلك الدول إلى تعزيز الروابط فيما بينهم والتصدي لسياساته التجارية العدائية.

التقى قادة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في جوهانسبرغ على هامش قمة مجموعة العشرين اليوم الأحد لتعزيز قيمة تحالفهم الثلاثي المعروف باسم منتدى "إبسا" (IBSA). وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يجتمع فيها القادة تحت مظلة هذا التحالف، رغم الاجتماعات المنتظمة لوزراء الخارجية على مدار تلك السنوات.

رسالة إلى ترامب

"تحالفنا يؤكد أن التنوع ليس خط صدع، بل مصدر قوة" على حد قول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في كلمته الافتتاحية. وأضاف: "علينا أن نضع أنفسنا كمشاركين في تشكيل نظام متعدد الأطراف أكثر شمولية واستجابة".

تخلى ترامب عن دبلوماسية واشنطن التي التزمت الحذر على مدى عقود لبناء علاقات مع الأسواق الناشئة الثلاث، حيث استهدفها برسوم جمركية مرتفعة وانتقد قادتها علناً بسبب سياساتهم الداخلية.