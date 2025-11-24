قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

أظهر سعر أشهر عيار ذهب في مصر استقرارا وذلك في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24-11-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر أشهر جرام ذهب

وجاء أشهر جرام ذهب وهو من  عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب

سجل آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5425 جنيه للبيع و 5475 جنيه للشراء

استقرار المعدن الأصفر

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات صباحية له اليوم الإثنين الموافق 23-11-2025 علي مستوي محلات الصاغة.

الذهب يستقر

وصل متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة مع أو تداولات له اليوم بدون أي تغيير بعد زيادة محدودة له أمس 

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

تحركات الذهب

وصل متوسط سعر الذهب مساء امس الأحد بزيادة بلغت 15 جنيه على الأقل داخل محلات الصاغة المصرية.

وخلال أسابيع قلائل شهد سعر المعدن الأصفر تراجعا في المتوسط بقيمة تبلغ 500 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

ماذا حدث في الذهب أمس 

وارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات مساء أمس داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يرتفع

وصل متوسط سعر الذهب داخل محلات الصاغة لزيادة بلغت 15 جنيه بالمقارنة بما كان عليه بنهاية الأسبوع الماضي.

تذبذب الذهب

وسجل سعر الذهب تراجعا على مدار الاسابيع القلائل الماضية ليفقد أكثر من 500 جنيه علي الأقل في الجرام بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث سجله جرام الذهب نحو 5425 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6200 جنيه للبيع و 6257 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5425 جنيه للبيع و 5475 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4650 جنيه للبيع و 4692 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3616 جنيه للبيع و 3650 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.4 ألف جنيه للبيع و 43.8 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4064 دولار للبيع و 4065 دولار للشراء

الذهب عالميًأ

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم ، وذلك بعد أن أنهت الأوقية الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.5%، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وصعود الدولار، وتراجع رهانات المستثمرين على خفض وشيك في أسعار الفائدة خلال ديسمبر، جاء ذلك وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

أداء عالمي باهت للمعدن الأصفر

لم تشهد المعادن النفيسة خلال الأسبوع زخمًا واضحًا، رغم التوترات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن إمكانية تخفيف السياسة النقدية. وشهد الذهب تحركات محدودة ضمن نطاق 100 دولار، بين مستوى دعم عند 4000 دولار ومقاومة قرب 4100 دولار، فيما لامس أدنى مستوى له عند 3997 دولارًا يوم الثلاثاء.

وركز المستثمرون طوال الأسبوع على مشهد هيمنت عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والأسهم، بينما ظلت أعين الأسواق موجّهة نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بانتظار إشارة حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

بيانات أمريكية تُربك الأسواق

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أول تقرير له بعد الإغلاق الحكومي، كاشفًا عن إضافة 144 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزًا توقعات بلغت 50 ألفًا فقط، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مقتربًا من أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وأعلن المكتب أن تقرير أكتوبر لن يُصدر بشكل منفصل، بل سيتم دمجه في تقرير نوفمبر المنتظر في 16 ديسمبر—أي بعد اجتماع الفيدرالي مباشرة.

وأدت البيانات إلى تحركات كبيرة في أداة CME FedWatch، لترتفع احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 71% مقابل 31% فقط في بداية اليوم.

وجاءت تصريحات أعضاء الفيدرالي متباينة؛ إذ لمح كل من جون ويليامز وستيفن ميران إلى إمكانية خفض الفائدة على المدى القريب، بينما تبنت سوزان كولينز ولوري لوجان موقفًا أكثر تحفظًا، معتبرتين أن السياسة التقييدية لا تزال مناسبة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت ثقة المستهلك وفق مؤشر جامعة ميشيغان إلى مستوى قريب من أدنى قراءة تاريخية، فيما تراجعت توقعات التضخم على المدى القصير والخمس سنوات.

