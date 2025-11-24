شاهد .. مدرسة بالعمرانية تلزم طلابها بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم

نشرت الصفحة الرسمية لمدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة ، تنبيها عاجلا للطلاب ينص على ضرورة ارتداء الكمامة للحفاظ على صحتهم من الأمراض .





وشددت المدرسة على طلابها بضرورة الإلتزام بما يلي :

حفاظا على سلامتكم وسلامة زملائكم ، ونظرا لكثرة الاصابة بأمراض إلتهاب الجهاز التنفسي و زيادة العدوى ، نرجو من الجميع الإلتزام بإرتداء الكمامة داخل المدرسة

كما أكدت المدرسة على ما يلي :

لبس الكمامة يحميك ويحمي غيرك ويخفف من انتشار العدوى ، ويوفر بيئة مدرسية آمنة ، ويساعدنا في استمرار الدراسة دون مخاطر .. كن قدوة وشارك في حماية مدرستك

جدير بالذكر أن عبارات “المدرسة كلها مريضة ” … عبارة انتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بشكل أثار فزع الأهالي على أبنائهم خلال الساعات الأخيرة

ومن جانبه كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، حقيقة تلك المنشورات والرد عليها علمياً قائلاً : لماذا نشعر كل شتاء أن «هذا العام هو الأسوأ»؟

حقيقة موجود فيروس جديد



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قائلاً : كل عام نسمع العبارات نفسها - الأطفال يمرضون أكثر من المعتاد - السعال والحرارة لا يزولان - المدرسة بأكملها مريضة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : الحقيقة العلمية أن الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء هي ذاتها تقريبا كل عام، لكن هناك أسبابا واضحة تجعل الأعراض تبدو أشد وأطول في السنوات الأخيرة.



الأسباب:



1 - الفيروسات تتغير تغيرًا طفيفا كل موسم، فتقل فعالية المناعة السابقة قليلا، وتشتد الأعراض نسبيًا.

2 - خلال جائحة كورونا 2020-2022 قل التعرض للفيروسات التنفسية العادية بسبب الكمامات والتباعد

والإغلاق، فانخفضت المناعة الطبيعية لدى الأطفال والكبار، ما يسمى "دين المناعة"، وعند عودة الفيروسات

أصبحت الأعراض أقوى.

3 - يصاب كثير من الأطفال بأكثر من فيروس واحد في الموسم نفسه الإنفلونزا ثم RSV ثم فيروس آخر) فيبدو المرض مستمرًا لأسابيع طويلة.

4 - ننسى بسرعة شدة الشتاء السابق، ونقارن دائما بالذكرى الخفيفة فقط.

5 - تنتشر المنشورات المقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي فتضخم الشعور بالخطر أكثر من الواقع الفعلى.

6 - تراجعت عادات النظافة البسيطة غسل اليدين، تغطية الفم عند السعال، فازدادت سرعة انتشار الفيروسات داخل المدارس.

7 - عادت الإنفلونزا الحقيقية بقوة بعد غيابها ثلاث سنوات، وهي أصلا من أشد الفيروسات التنفسية أعراض.



تطعيم الإنفلونزا السنوي

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار ، إن الشتاء لم يصبح وباء جديدًا، لكنه أكثر صعوبة فعلا منذ 2023 بسبب ضعف المناعة المؤقت وبعض التغيرات الطبيعية، ومن المتوقع - بحسب الدراسات العالمية - أن تعود الأمور إلى طبيعتها تقريبا بحلول شتاء 2026-2027 ما يمكننا فعله الآن ؟ أخذ تطعيم الإنفلونزا السنوي (خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة) العودة إلى غسل اليدين جيدًا وتغطية الفم عند السعال أو العطس إبقاء الطفل في المنزل يومين أو ثلاثة إذا ظهرت عليه الحرارة أو السعال، فهذا أفضل علاج له وأقوى وقاية لزملائه إدراك الأسباب العلمية يساعدنا على التعامل بهدوء وذكاء، ويجنبنا القلق غير المبرر .