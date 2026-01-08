قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
أخبار البلد

أبرز جهود صندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2025

صندوق المخدرات
صندوق المخدرات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيديو جراف عن أبرز جهود الصندوق خلال عام 2025  منها اعتماد جامعة الدول العربية الصندوق كمركز عربي نموذجي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي ،وإطلاق الخطة العربية التنفيذية لمكافحة المخدرات بمشاركة 12 دولة عربية ومشاركة الصندوق بمعرضه في مؤتمر الأمم المتحدة بفيينا .

كما تضمن التقرير افتتاح مركز العزيمة التابع للصندوق  بإحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمحافظة الغربية  ،كما تم  تقديم الخدمات العلاجية لـ 162426 مريض إدمان" جديد ومتابعة" مجانا ووفقا للمعايير الدولية  ،وامتداد خدمة الخط الساخن للصندوق لمحافظة السويس ليصل إجمالي عدد المراكز الى 35 مركزا في 12 محافظة وتدريب 8000 متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ، فضلا عن تصنيع 9000 قطعة ملابس جاهزة بأيدي المتعافين .

تنفيذ مشروع إنتاج زيت الزيتون بمركز العزيمة بمطروح ،ومشاركة المتعافين في مشروعات "سر الصنعة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتنفيذ أكثر من 100 فعالية ورياضية وثقافية وترفيهية للمتعافين  بالإضافة الى  أنشطة توعوية داخل 8000 مدرسة و 26 جامعة حكومية وإنشاء 8 بيوت تطوع داخل الجامعات المصرية  لتنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة الإدمان 

تنفيذ أول ليسانس متخصص في"علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بكلية الآداب، جامعة بنها وإنتاج أول عمل مسرحي من بطولة المتعافين من الإدمان " 7راكب " وعمل مسرحي آخر موجه للأطفال " الشاطر " ضمن برامج الوقاية الأولية وتنفيذ برامج الحماية من المخدرات داخل 9 مناطق مطورة وتنفيذ مبادرة  "champs” لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال قرى "حياة كريمة"  بالإضافة الى تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات 

مرفق لينك الفيديو 

https://fb.watch/Evui__tSOf/?mibextid=cr9u03

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

المكانس الروبوتية

ولا أغرب .. روبوت روبوروك يمشي ويقفز وينظف درجك بالمكنسة الكهربائية

شاشات سامسونج

CES 2026.. الكشف عن شاشات سامسونج التفاعلية والنماذج الغامضة

تينسور روبوكار موديل 2026

شاهد| تينسور روبوكار 2026 ذاتية القيادة

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

