أبرز جهود صندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2025

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيديو جراف عن أبرز جهود الصندوق خلال عام 2025 منها اعتماد جامعة الدول العربية الصندوق كمركز عربي نموذجي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي ،وإطلاق الخطة العربية التنفيذية لمكافحة المخدرات بمشاركة 12 دولة عربية ومشاركة الصندوق بمعرضه في مؤتمر الأمم المتحدة بفيينا .

كما تضمن التقرير افتتاح مركز العزيمة التابع للصندوق بإحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمحافظة الغربية ،كما تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 162426 مريض إدمان" جديد ومتابعة" مجانا ووفقا للمعايير الدولية ،وامتداد خدمة الخط الساخن للصندوق لمحافظة السويس ليصل إجمالي عدد المراكز الى 35 مركزا في 12 محافظة وتدريب 8000 متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ، فضلا عن تصنيع 9000 قطعة ملابس جاهزة بأيدي المتعافين .

تنفيذ مشروع إنتاج زيت الزيتون بمركز العزيمة بمطروح ،ومشاركة المتعافين في مشروعات "سر الصنعة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتنفيذ أكثر من 100 فعالية ورياضية وثقافية وترفيهية للمتعافين بالإضافة الى أنشطة توعوية داخل 8000 مدرسة و 26 جامعة حكومية وإنشاء 8 بيوت تطوع داخل الجامعات المصرية لتنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة الإدمان

تنفيذ أول ليسانس متخصص في"علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بكلية الآداب، جامعة بنها وإنتاج أول عمل مسرحي من بطولة المتعافين من الإدمان " 7راكب " وعمل مسرحي آخر موجه للأطفال " الشاطر " ضمن برامج الوقاية الأولية وتنفيذ برامج الحماية من المخدرات داخل 9 مناطق مطورة وتنفيذ مبادرة "champs” لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال قرى "حياة كريمة" بالإضافة الى تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات

مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/Evui__tSOf/?mibextid=cr9u03