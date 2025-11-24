قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الستات مسيطرة .. المرأة تتصدر انتخابات مجلس النواب 2025
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 63 حصان فقط.. هوندا تقدم أصغر سيارة تحمل لقب N-One| صور

هوندا N-One 2026
هوندا N-One 2026
صبري طلبه

كشفت هوندا عن موديل N-One لعام 2026 الذي يأتي بمجموعة تحسينات طفيفة تواصل من خلالها الشركة الإبقاء على الجيل الحالي دون تغييرات جذرية.

ويستمر هذا الجيل في مسيرته منذ طرحه الأول في عام 2020، بينما حصل في عام 2023 على تحديث تجميلي شامل جعله أكثر عصرية، لتأتي النسخة الجديدة كتطوير إضافي يحافظ على هوية السيارة المدمجة دون الابتعاد عن طابعها العملي.

هوندا N-One 2026 

منظومة الدفع والأداء

تعتمد جميع فئات N-One على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 660 سي سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة تبلغ 63 حصاناً مع نظام دفع أمامي، وتتشابه الفئات في هذا الجانب باستثناء فئة “آر إس” التي تحصل على ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، بينما تعتمد الفئات الأخرى على ناقل حركة متغير مستمر. 

مقصورة وتجهيزات السيارة

شهدت المقصورة إضافات بسيطة تهدف إلى رفع مستوى الاستخدام اليومي، حيث حصلت السيارة على شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات بديلة للتجهيز التقليدي السابق. 

كما يأتي المقود بتصميم محدث ثنائي الأذرع، إضافة إلى دعم حساسات الركن الأمامية التي أصبحت تجهيزاً أساسياً في جميع الفئات. 

هوندا N-One 2026 

ويستمر الطراز بتوفير مكيف هواء ونظام صوتي ترفيهي يلبّي الاحتياجات الأساسية للسائق والركاب، أما فئة “آر إس” فتميزت بتجهيزات رياضية تشمل تطعيمات تشبه ألياف الكربون وخياطة داخلية باللون الأحمر وتنجيد ألترا سويد يحمل شعار الفئة.

تأتي فئة “آر إس” بعجلات بيضاء مقاس 15 بوصة وشبك أمامي يحمل شعار الفئة، إلى جانب إضافات خارجية سوداء مستوحاة من روح سيارات هوندا الرياضية مثل “سيفيك تايب آر”.

وفي المقابل، تظهر فئة “كرافت ستايل” بتوجه مختلف يعتمد على اللمسات الأكثر تميزًا، إذ تتضمن شبكة أمامية بطلاء كرومي وتفاصيل خارجية باللون الأبيض، مع مجموعة ألوان خاصة بالهيكل، وتزيينات خشبية وتنجيد توب وبلاتينوم وايت، إلى جانب توفر المقاعد المدفأة.

أسعار السيارة هوندا N-One 2026 عالميًا

 

تبدأ أسعار هوندا N-One 2026 من مليون 767 ألفاً و700 ين للفئة القياسية، أي ما يعادل نحو 11 ألفاً 200 دولار تقريباً.

هوندا N-One 2026 

ويمكن إضافة نظام الدفع الرباعي مقابل تكلفة إضافية تبلغ 145 ألفاً و200 ين، وهو ما يعادل نحو 920 دولاراً.

أما فئة “كرافت ستايل” فتبدأ من مليون و881 ألف ين.

في حين تأتي فئة “آر إس” في أعلى التشكيلة، بسعر يصل إلى 2 مليون و278 ألفاً و100 ين، ما يقارب 14 ألفاً و500 دولار.

هوندا N One هوندا N One السيارة هوندا N One سيارة هوندا N One

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

استراحات مهيأة داخل اللجان الانتخابية لخدمة الناخبين

لقاء المجلس القومي مع اتحاد طلاب الثانوية بالقاهرة

قومي حقوق الإنسان يدعم طلاب الثانوية ببرنامج تدريبي لتعزيز الثقافة الحقوقية

انتخابات مجلس النواب

ذوى الاحتياجات الخاصة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد