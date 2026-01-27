بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الفترة الأخيرة هناك حالة من البلبلة بسبب الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع، على الرغم من أن الحكومة أعلنت خطة للتعامل معها.

وأضاف "أبو صدام"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الكلاب الضالة ليس لها صاحب، وقد ينتج عنها مشكلات بالشارع، معلقًا « الكلب الضال مثل الثعبان ويجب التعامل معه لحماية المواطنين».

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة نجد ارتفاع كبير في نسب الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع، وأن النسبة وصلت بين 11 لـ 14 مليون كلب ضال وأن هذا الرقم أعلى من الحاجة المحلية.

تصدير الكلاب الضالة

وكشف نقيب الفلاحين، أنه يرى الحل في هذا الموضوع هو تصدير الكلاب الضالة للخارج، وأنه لا يعلم الجانب الديني بخصوص هذا الأمر، لكنه يقترح بتصدير الكلاب واستيراد سلع غذائية للمواطنين بدلا منها، وحتى وأن وضع شرط في التصدير بعدم أكلها.

بنستورد أكل للكلاب والقطط بملايين الدولارات

وتابع:" بنستورد أكل للكلاب والقطط الأليفة بملايين الدولارات، وقد نستغل هذه الأموال في توفير أغذية للمواطنين، لكن عندما نقوم بمركز لـ تجميع الكلاب لن نستطيع توفير لحوم لهم حتى ولو كانت هذه اللحوم فاسدة".

وأشار إلى أن الكلاب مفيدة لـ التوازن البيئي، ولها دور في منع ظهور الذئاب، وأن البعض يستخدمها في الحراسة، فالتصدير يكون لما هو خارج الاحتياج.