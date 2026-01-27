الأضاحي بكام في 2026.. نقيب الفلاحين يعلن أسعار الجمال والبقري والجاموسي

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن توقعاته لأسعار الأضاحي في 2026، وهل ارتفاع مستلزمات الانتاج من برسيم وغلافه سيكون لها تأثير على ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن لدينا 4 أصناف من الأضاحي على حسب الشريعة، وهي: الماعز والضاني، والجمال، والمواشي "البقري والجاموسي".

كيلو الضاني

وأوضح أن سعر كيلو الضاني سيسجل قبل عيد الأضحى 210 جنيه، وسعر كيلو الماعز سيكون بـ 250 لـ 260 جنيه قائم، وسعر كيلو اللحمة البقر سيكون بــ 180 جنيه، والجاموسي بـ 160 جنيه، والجمال بـ 150 جنيه.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة التربية لا ينتج عنها رفع أسعار اللحوم، موضحًا أن الفلاح قد يتكلف 400 جنيه لكيلو اللحمة، ويقوم ببيعه بـ 200 جنيه، لآن الأسعار تحدد بالعرض والطلب.

وأوضح أن الفلاح الذي يقوم ببيع الكيلو قائم بـ 175 جنيه، يتعرض لخسارة، لآن تكلفة العجل يكون بـ 90 ألف وقد يبيعه بـ 60 ألف، ولذلك التكلفة رغم ارتفاعها لا تؤثر على الأسعار، لأن هناك لحوم مستوردة فلا يستطيع الفلاح رفع الأسعار من تلقاء نفسه.