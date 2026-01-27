قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
توك شو

الأضاحي بكام في 2026.. نقيب الفلاحين يعلن أسعار الجمال والبقري والجاموسي

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن توقعاته لأسعار الأضاحي في 2026، وهل ارتفاع مستلزمات الانتاج من برسيم وغلافه سيكون لها تأثير على ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن لدينا 4 أصناف من الأضاحي على حسب الشريعة، وهي: الماعز والضاني، والجمال، والمواشي "البقري والجاموسي".

كيلو الضاني

 

وأوضح أن سعر كيلو الضاني سيسجل قبل عيد الأضحى 210 جنيه، وسعر كيلو الماعز سيكون بـ 250 لـ 260 جنيه قائم، وسعر كيلو اللحمة البقر سيكون بــ 180 جنيه، والجاموسي بـ 160 جنيه، والجمال بـ 150 جنيه.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة التربية لا ينتج عنها رفع أسعار اللحوم، موضحًا أن الفلاح قد يتكلف 400 جنيه لكيلو اللحمة، ويقوم ببيعه بـ 200 جنيه، لآن الأسعار تحدد بالعرض والطلب.

وأوضح أن الفلاح الذي يقوم ببيع الكيلو قائم بـ 175 جنيه، يتعرض لخسارة، لآن تكلفة العجل يكون بـ 90 ألف وقد يبيعه بـ 60 ألف، ولذلك التكلفة رغم ارتفاعها لا تؤثر على الأسعار، لأن هناك لحوم مستوردة فلا يستطيع الفلاح رفع الأسعار من تلقاء نفسه.

نقيب الفلاحين الفلاحين الأضاحي أسعار الأضاحي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

علاج الاكتئاب

مشروب خارق لعلاج الاكتئاب والقلق

قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوة والسمسم

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا تفعل مواقع التواصل بأطفالنا؟.. سر غريب يفسر رائحة الفم المزعجة

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

