مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

في مشهد إنساني مؤثر، تصدّر فيل صغير يُدعى «بريانشي» ويُعرف باسم «مومو» منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق احتفالاً خاصاً بعيد ميلاده في ولاية آسام شمال شرقي الهند.

ونشر الفيديو محبّ الفيلة الهندي بيبين كاشياب عبر حسابه على «إنستغرام»، حيث ظهر وهو يغني للفيل الصغير ويشاركه لحظات مليئة بالود.

وتضمّن الاحتفال كعكة زرقاء أُعدّت خصيصاً من الفواكه والحبوب، إلى جانب مائدة غذائية صحية.

وحظي المقطع بتفاعل واسع، إذ أشاد المتابعون بالعلاقة الإنسانية الدافئة بين الإنسان والحيوان، معتبرين المشهد رسالة حب وتعاطف نادرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.