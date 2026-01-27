أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي والنيابي منذ 1980

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي والنيابي منذ 1980، موضحا أنه عاصر الحكومات منذ الرئيس مبارك حتى الآن وكان على علاقة معهم.

وأكد «موسى» خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبو العينين قال إن الدكتور مصطفى مدبولي أفضل رئيس وزراء جاء لمصر على مدار 70 سنة مضت، حيث إنه عارف المشاكل وقريب من الناس.

وأوضح أن النائب محمد أبو العينين يقول إن الدكتور مدبولي عمل في وقت تعيش مصر أزمات وتكليفات من الرئيس السيسي، ويتفقد مشروعات حياة كريمة ويقوم بعمل سياسي واقتصادي وبنية تحتية ويزور المستشفيات والمدارس.

وأضاف أن مدبولي من وجهة نظر النائب محمد أبو العينين يتحدث اليوم سياسة واقتصاد ويتابع الملفين والإنشاءات والبنية التحتية إلى جانب كونه من الناس ويعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن أبو العينين أكد أن رئيس الوزراء يسافر إلى أوروبا وأمريكا واليابان في مؤتمرات عالمية بتكليف من الرئيس السيسي ويتحدث بلغتهم ولا يفتعل أزمات ولديه علاقات قوية جدًا.