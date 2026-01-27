أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما

أكد الاعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما، مضيفا أن النائب محمد أبو العينين يرى بان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحظى باحترام الجميع في الخارج ويعرف المشاكل وقريب من المواطنين والناس ومشاكلهم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحظى باحترام كل المؤسسات الدولية، متابعا أن الدكتور مصطفى مدبولي رجل قدم للدولة.

وتابع أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين يرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ينفذ كل تكليفات الرئيس السيسي باحترافية، مستدركا أن النائب محمد أبو العينين يرى بان رئيس الوزراء يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسية واقتصاد ولا يفتعل اي أزمة.