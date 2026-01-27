بث مباشر.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يعتبر مدبولي أفضل رئيس وزراء على مدار الـ 70 عام

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تسليط الضوء على تطورات.

وتابع أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين يعتبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أفضل رئيس وزراء على مدار الـ 70 عام الماضية.