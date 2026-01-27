أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن فتح معبر رفح.. ورد ناري من لميس الحديدي على تصريحات وزيرة إسرائيلية

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 27 يناير 2026، نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30) إلى (40) كم/س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات الشركات.

مصطفى بكري: الدولة ركبت نحو 2 مليون عداد كودي بينما لا يزال هناك 20 مليون عداد آخرين

أكد النائب مصطفى بكري أن الحكومة أخطأت في مشروع قانون الكهرباء المعروض على البرلمان، مشددًا على ضرورة العودة إلى القانون الأساسي، محذرًا من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، في ظل عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة الكهرباء.

وقال النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، إزاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد واخد كهرباء لمصنع ولا في كمبوند، وأطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء".

تيسير فهمي عن ابتعادها عن الفن: السنين جريت وقرار العودة للتمثيل مش بإيدي

حلت الفنانة تيسير فهمي، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج " واحد من الناس" المذاع على قناة " الحياة".

أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه

علق الإعلامى أحمد موسى على قرار مصلحة الجمارك بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائى الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج.

الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

علق سعيد إمبابي الرئيس التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب، على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير .

لا حجة لـ نتنياهو .. أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن فتح معبر رفح| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر استضافت مؤتمر السلام العالمي لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أنه خصص فصلًا كاملًا في كتابه "أسرار" حول دور مصر في وقف إطلاق النار في غزة.

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

نفاد باقة الانترنت المنزلي أو على الهاتف المحمول أزمة جديدة تؤرق البعض وخاصة مع عدم وضوح السبب الحقيقي لهذا الأمر، مما دفع البعض للذهاب لشركات الانترنت لحل الأزمة لكن دون جدوى.

فكرة التهجير مرفوضة| رد ناري من لميس الحديدي على تصريحات وزيرة إسرائيلية

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على جهود الوساطة والضغوط الأمريكية والنجاح في خطوات فتح معبر رفح، قائلة:"يبدو أن هناك انفراجة في عقدة البدء الحقيقي والفعلي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بعد ضغط كبير من الوسطاء والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن تل أبيب أعلنت حصولها على آخر جثة لمحتجز لديها، بمساعدة القسام، ومتى يفتح معبر رفح؟ المؤشرات تتحدث عن 48 ساعة أو أكثر قليلًا، ومن المتوقع أن يُفتتح المعبر من الاتجاهين.

