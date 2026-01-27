قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
إحالة إعلامي إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات
مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن فتح معبر رفح.. ورد ناري من لميس الحديدي على تصريحات وزيرة إسرائيلية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 27 يناير 2026،  نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30) إلى (40) كم/س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات الشركات.

مصطفى بكري: الدولة ركبت نحو 2 مليون عداد كودي بينما لا يزال هناك 20 مليون عداد آخرين

أكد النائب مصطفى بكري أن الحكومة أخطأت في مشروع قانون الكهرباء المعروض على البرلمان، مشددًا على ضرورة العودة إلى القانون الأساسي، محذرًا من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، في ظل عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة الكهرباء.

وقال النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، إزاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد واخد كهرباء لمصنع ولا في كمبوند، وأطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء".

تيسير فهمي عن ابتعادها عن الفن: السنين جريت وقرار العودة للتمثيل مش بإيدي

حلت الفنانة تيسير فهمي، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج " واحد من الناس" المذاع على قناة " الحياة".

أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه

علق الإعلامى أحمد موسى على قرار مصلحة الجمارك بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائى الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج.

الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

علق سعيد إمبابي الرئيس التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب، على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير .

لا حجة لـ نتنياهو .. أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن فتح معبر رفح| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر استضافت مؤتمر السلام العالمي لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أنه خصص فصلًا كاملًا في كتابه "أسرار" حول دور مصر في وقف إطلاق النار في غزة.

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

نفاد باقة الانترنت المنزلي أو على الهاتف المحمول أزمة جديدة تؤرق البعض وخاصة مع عدم وضوح السبب الحقيقي لهذا الأمر، مما دفع البعض للذهاب لشركات الانترنت لحل الأزمة لكن دون جدوى.

فكرة التهجير مرفوضة| رد ناري من لميس الحديدي على تصريحات وزيرة إسرائيلية

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على جهود الوساطة والضغوط الأمريكية والنجاح  في خطوات فتح معبر رفح، قائلة:"يبدو أن هناك انفراجة في عقدة البدء الحقيقي والفعلي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بعد ضغط كبير من الوسطاء والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن تل أبيب أعلنت حصولها على آخر جثة لمحتجز لديها، بمساعدة القسام، ومتى يفتح معبر رفح؟ المؤشرات تتحدث عن 48 ساعة أو أكثر قليلًا، ومن المتوقع أن يُفتتح المعبر من الاتجاهين.
 

الأرصاد مصطفى بكري الكهرباء أحمد موسى لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة: أمن الوطن يقوم على الفهم الرشيد للدين

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الرئيس السيسي الفرصة الأخيرة لإنجاز مشروعنا الوطني

صورة ارشيفية

عمرو الزقم: سرقة الكهرباء جريمة ونؤيد العقوبة بشرط حل المشاكل التي تواجه المواطنين

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد