متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات الشركات.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج استديو إكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الإجتماع استعرض تقريرًا حول وضع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحد، وتم تأكيد دعم الحكومة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي عوائق.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة وتوفير التمويل اللازم لهيئة الشراء الموحد.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك تنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل المستدام للمستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

وفي السياق نفسه أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن شركات الدواء المصرية تنتج حوالي 92% من احتياجات السوق المحلي.