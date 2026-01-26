قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق

عادل نصار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات الشركات.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج استديو إكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الإجتماع استعرض تقريرًا حول وضع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحد، وتم تأكيد دعم الحكومة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي عوائق.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة وتوفير التمويل اللازم لهيئة الشراء الموحد.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك تنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل المستدام للمستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

وفي السياق نفسه أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن شركات الدواء المصرية تنتج حوالي 92% من احتياجات السوق المحلي.

