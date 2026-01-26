وزير الري يلتقى وفد اليابان شريك مصر في رئاسة الحوار التفاعلي للمياه

على هامش مشاركته فى فعاليات "الإجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" بدولة السنغال، وفى إطار جهود تعزيز التعاون الدولي لدفع أجندة المياه على المستوى العالمي، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بوفد دولة اليابان المشارك فى الاجتماع التحضيري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سويلم تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع اليابان، مشيدًا بما تتسم به من عمق وتفاهم متبادل، وما تعكسه من شراكة داعمة للتنمية وتبادل للخبرات في العديد من المجالات، وعلى رأسها قطاع المياه، مشيرا لأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين على المستويات الفنية والمؤسسية، بما يضمن تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الأولوية، ودعم المبادرات التي تحقق أثرًا إيجابيًا مستدامًا .

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون داخل الأطر متعددة الأطراف بروح بنّاءة وتوافقية، بما يدعم الاستقرار والتنمية، ويعزز فرص الوصول إلى حلول عملية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتراعي احتياجات الدول المختلفة .

وفى ضوء الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للحوار التفاعلي الثالث للمياه بعنوان “المياه والكوكب” خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم .. فقد أكد الدكتور سويلم اعتزاز مصر بتجديد الرئاسة المشتركة مع اليابان لهذا المسار الهام، امتدادًا للتعاون الوثيق بين البلدين، والبناء على نجاحاتهما السابقة في مسارات الأمم المتحدة للمياه، بما يعكس الثقة المتبادلة وتوافق الرؤى نحو حلول عملية ومستدامة لقضايا المياه.

وخلال اللقاء، توجّه الدكتور سويلم بالتحية لـ يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اليابانى، مشيدًا بما تتمتع به اليابان من نهج متوازن وبنّاء داخل المحافل متعددة الأطراف، وما تقدمه من إسهامات هامة تدعم مسار العمل الدولي فى مجال المياه والاستدامة، كما تناولت المناقشات الترتيبات التنظيمية للحوار التفاعلي المرتقب، بما يضمن التنسيق الفعال بين مصر واليابان وباقى الدول .