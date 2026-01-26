قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يلتقى وفد اليابان شريك مصر في رئاسة الحوار التفاعلي للمياه

الدكتور سويلم يلتقى وفد دولة اليابان شريك مصر فى رئاسة الحوار التفاعلي الثالث للمياه بعنوان “المياه والكوكب”
الدكتور سويلم يلتقى وفد دولة اليابان شريك مصر فى رئاسة الحوار التفاعلي الثالث للمياه بعنوان “المياه والكوكب”
أمل مجدى

على هامش مشاركته فى فعاليات "الإجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" بدولة السنغال، وفى إطار جهود تعزيز التعاون الدولي لدفع أجندة المياه على المستوى العالمي، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بوفد دولة اليابان المشارك فى الاجتماع التحضيري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سويلم تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع اليابان، مشيدًا بما تتسم به من عمق وتفاهم متبادل، وما تعكسه من شراكة داعمة للتنمية وتبادل للخبرات في العديد من المجالات، وعلى رأسها قطاع المياه، مشيرا لأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين على المستويات الفنية والمؤسسية، بما يضمن تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الأولوية، ودعم المبادرات التي تحقق أثرًا إيجابيًا مستدامًا .

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون داخل الأطر متعددة الأطراف بروح بنّاءة وتوافقية، بما يدعم الاستقرار والتنمية، ويعزز فرص الوصول إلى حلول عملية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتراعي احتياجات الدول المختلفة .

وفى ضوء الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للحوار التفاعلي الثالث للمياه بعنوان “المياه والكوكب” خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم .. فقد أكد الدكتور سويلم اعتزاز مصر بتجديد الرئاسة المشتركة مع اليابان لهذا المسار الهام، امتدادًا للتعاون الوثيق بين البلدين، والبناء على نجاحاتهما السابقة في مسارات الأمم المتحدة للمياه، بما يعكس الثقة المتبادلة وتوافق الرؤى نحو حلول عملية ومستدامة لقضايا المياه.

وخلال اللقاء، توجّه الدكتور سويلم بالتحية لـ يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اليابانى، مشيدًا بما تتمتع به اليابان من نهج متوازن وبنّاء داخل المحافل متعددة الأطراف، وما تقدمه من إسهامات هامة تدعم مسار العمل الدولي فى مجال المياه والاستدامة، كما تناولت المناقشات الترتيبات التنظيمية للحوار التفاعلي المرتقب، بما يضمن التنسيق الفعال بين مصر واليابان وباقى الدول .

الري وزير الري المياه قضايا المياه وزارة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ندوة "تحديات النشء في عصر السوشيال ميديا"

دار الإفتاء تنظم ندوة بعنوان "تحديات النشء في عصر السوشيال ميديا" في معرض الكتاب

ندوة "سؤالات التدين عند جيلي زِد وألفا"

جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب ينظم ندوة "سؤالات التدين عند جيلي زِد وألفا"

فاتته المغرب في شعبان

ماذا يحدث لمن فاتته صلاة المغرب في شعبان؟.. إثم عظيم يحجب 16 نعمة

بالصور

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

المزيد