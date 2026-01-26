قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الفراخ اليوم 26 يناير
انتهاء تصوير برنامج رامز جلال في الرياض| خاص
حلول برلمانية لأزمة إعفاء هواتف القادمين من الخارج
تفاصيل طرح شهادات الادخار من بنك ناصر الاجتماعي .. فيديو
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
أخبار البلد

وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية

وزارة الري
وزارة الري
أمل مجدى

عقد  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائي فى مصر للعام المائي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الميزان المائي في مصر بشكل سنوي يهدف لتعزيز عملية إدارة المياه بكفاءة، وتمكين متخذي القرار من إدارة المياه وإطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بشكل دقيق يستوفى الاحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المختلفة المستهلكة للمياه، مشيرا إلى أن تحديث الميزان المائي تم اعتمادا على قدر كبير من البيانات التي تم حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة ( مصلحة الري - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - قطاع الإدارة الإستراتيجية )، وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان .

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز عملية إدارة وتوزيع المياه وتدقيق العناصر المستخدمة في حساب الاحتياجات المائية مثل معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والاعتماد على الإدارة الذكية فى نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط .

كما أضاف أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها حاليا يسهم في تمكين مسئولي الوزارة من اتخاذ القرارات المناسبة للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتي تعد من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 .

وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائي في مصر، حيث يبلغ الطلب على المياه في مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً (الزراعة ٦٨.١٠ - مياه الشرب ١٢.٤٥ - الصناعة ٥.٥٠ - أخرى ٢.٥٠) ، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنوياً ، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠ - تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠ - مياه أمطار ١.٣٠ - مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة استخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة .

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

وزير العمل خلال إلقاء كلمته

جبران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة

معهد بحوث التناسليات الحيوانية

دعم مباشر لصغار المربين.. "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج

قافلة "زاد العزة"

قافلة "زاد العزة" الـ 124 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

