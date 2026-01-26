وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائي فى مصر للعام المائي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الميزان المائي في مصر بشكل سنوي يهدف لتعزيز عملية إدارة المياه بكفاءة، وتمكين متخذي القرار من إدارة المياه وإطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بشكل دقيق يستوفى الاحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المختلفة المستهلكة للمياه، مشيرا إلى أن تحديث الميزان المائي تم اعتمادا على قدر كبير من البيانات التي تم حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة ( مصلحة الري - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - قطاع الإدارة الإستراتيجية )، وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان .

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز عملية إدارة وتوزيع المياه وتدقيق العناصر المستخدمة في حساب الاحتياجات المائية مثل معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والاعتماد على الإدارة الذكية فى نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط .

كما أضاف أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها حاليا يسهم في تمكين مسئولي الوزارة من اتخاذ القرارات المناسبة للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتي تعد من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 .

وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائي في مصر، حيث يبلغ الطلب على المياه في مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً (الزراعة ٦٨.١٠ - مياه الشرب ١٢.٤٥ - الصناعة ٥.٥٠ - أخرى ٢.٥٠) ، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنوياً ، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠ - تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠ - مياه أمطار ١.٣٠ - مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة استخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة .