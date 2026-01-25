قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة قرب انتهاء فترة ولايتها.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لجهود سانز خلال الفترة الماضية، مثمنًا الدور البنّاء لليونسكو في دعم مصر والمنطقة في مجالات المياه والعلوم والثقافة والتنمية المستدامة، ومؤكدًا على مواصلة التعاون مع اليونسكو، لا سيما في مجالات الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على مواصلة التعاون في عدد من الملفات المشتركة، مثل التعاون في مبادرة AWARe من خلال مسار «حوار المياه الخضراء»، مشيدًا بدور المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في تنفيذ واستكمال المسح الإقليمي للدول ضمن مسار عمل «حوار المياه الخضراء» خلال العام الماضي. كما ثمّن جهود المقر الرئيسي لليونسكو في البناء على مخرجات هذا المسح ودفع حوار المياه الخضراء قدمًا، بما في ذلك الفعالية رفيعة المستوى التي نُظّمت في شهر نوفمبر 2025.

وأشاد الدكتور سويلم أيضًا برعاية منظمة اليونسكو لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ومركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيّف المناخي (PACWA)، مشيدًا بالبرنامج التدريبي «تحليل القرارات الخاصة بمخاطر المناخ»، الذي تم تنظيمه بمركز PACWA في شهر يونيو 2025، بالتعاون بين مبادرة AWARe ومنظمة اليونسكو، بهدف بناء القدرات في مجال المناخ بدول إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية عقد برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة.

كما ثمّن الدكتور سويلم أنشطة البرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) باعتباره ركيزة أساسية للتعاون بين الوزارة واليونسكو في مجالات البحث وبناء القدرات وتبادل المعرفة.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمنظمة اليونسكو لكونها راعيًا رئيسيًا وشريكًا استراتيجيًا لأسبوع القاهرة للمياه منذ انطلاقه، ولا سيما إسهامات اليونسكو القيّمة في تعزيز الحضور الدولي لأسبوع القاهرة للمياه.

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

