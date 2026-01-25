وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة قرب انتهاء فترة ولايتها.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لجهود سانز خلال الفترة الماضية، مثمنًا الدور البنّاء لليونسكو في دعم مصر والمنطقة في مجالات المياه والعلوم والثقافة والتنمية المستدامة، ومؤكدًا على مواصلة التعاون مع اليونسكو، لا سيما في مجالات الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على مواصلة التعاون في عدد من الملفات المشتركة، مثل التعاون في مبادرة AWARe من خلال مسار «حوار المياه الخضراء»، مشيدًا بدور المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في تنفيذ واستكمال المسح الإقليمي للدول ضمن مسار عمل «حوار المياه الخضراء» خلال العام الماضي. كما ثمّن جهود المقر الرئيسي لليونسكو في البناء على مخرجات هذا المسح ودفع حوار المياه الخضراء قدمًا، بما في ذلك الفعالية رفيعة المستوى التي نُظّمت في شهر نوفمبر 2025.

وأشاد الدكتور سويلم أيضًا برعاية منظمة اليونسكو لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ومركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيّف المناخي (PACWA)، مشيدًا بالبرنامج التدريبي «تحليل القرارات الخاصة بمخاطر المناخ»، الذي تم تنظيمه بمركز PACWA في شهر يونيو 2025، بالتعاون بين مبادرة AWARe ومنظمة اليونسكو، بهدف بناء القدرات في مجال المناخ بدول إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية عقد برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة.

كما ثمّن الدكتور سويلم أنشطة البرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) باعتباره ركيزة أساسية للتعاون بين الوزارة واليونسكو في مجالات البحث وبناء القدرات وتبادل المعرفة.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمنظمة اليونسكو لكونها راعيًا رئيسيًا وشريكًا استراتيجيًا لأسبوع القاهرة للمياه منذ انطلاقه، ولا سيما إسهامات اليونسكو القيّمة في تعزيز الحضور الدولي لأسبوع القاهرة للمياه.

