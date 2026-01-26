فكرة التهجير مرفوضة| رد ناري من لميس الحديدي على تصريحات وزيرة إسرائيلية

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على جهود الوساطة والضغوط الأمريكية والنجاح في خطوات فتح معبر رفح، قائلة:"يبدو أن هناك انفراجة في عقدة البدء الحقيقي والفعلي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بعد ضغط كبير من الوسطاء والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن تل أبيب أعلنت حصولها على آخر جثة لمحتجز لديها، بمساعدة القسام، ومتى يفتح معبر رفح؟ المؤشرات تتحدث عن 48 ساعة أو أكثر قليلًا، ومن المتوقع أن يُفتتح المعبر من الاتجاهين.



وتابعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، قائلة:"مصر أصرت على ذلك،أن يفتح من كلا الاتجاهيين فمصر لديها 150 فلسطينيًا كانوا يتلقون العلاج في مصر وسوف يعودون إلى غزة، بينما تستقبل مصر المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة والجرحى للعلاج."

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات وزيرة المواصلات الإسرائيلية، التي قالت فيها: سنفتح معبر رفح لتشجيع هجرة أكبر عدد ممكن من الغزيين، قائلة:"ده كلام للاستهلاك المحلي والتصعيد وجس النبض. مصر واضحة جدًا ولديها اتفاق واضح ومتمسكة به، وهو فتح المعبر من الجانبين، وفي نفس الوقت موقفها ثابت في رفض مخطط التهجير، ومصر سوف تستقبل فقط الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة."

واختتمت قائلة :"فكرة التهجير مرفوضة مصريًا وعربيًا، ودائمًا ما كانت القاهرة حجر العثرة التي تقف ضد هذا المشروع منذ البداية وسوف تظل ."

