برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تستهدف تعزيز الصناعة ودعم ذوي الاعاقة

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقلالية ذوي الإعاقة الحركية وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

وأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذا المشروع يضع مصر على خريطة التصنيع العالمي للأطراف الصناعية، ويؤكد حرص الدولة على التوطين والاستفادة من الكفاءات المحلية وفق أعلى المعايير الدولية.

سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وقال عضو مجلس الشيوخ، "ندعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس، وتسريع إنشاء المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية في كافة مراحل المشروع، بما يحقق الطموح الوطني في تقديم أجهزة تعويضية عالية الجودة للمواطنين وخلق مركز تميز إقليمي يرفع اسم مصر عالميًا في هذا المجال الحيوي."