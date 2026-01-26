تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

تعد اللحوم المصنعة من الأكلات الشهية سريعة التحضير مما يجعل عدد كبير من الأشخاص يقبل على تناولها ولكن مع الأسف وجد أنها ترتبط 34000 حالة وفاة بالسرطان تقريبا كل سنة.

وقد ثبت وجود علاقة سببية بين اللحوم الحمراء والسرطان ، فقد يرتفع هذا العدد إلى 50 ألف حالة وفاة سنوياً. وللمقارنة، يُعدّ تدخين التبغ مسؤولاً عن حوالي مليون حالة وفاة بالسرطان سنوياً.

على الرغم من أن مخاطر تناول اللحوم المصنعة قد لا تكون كارثية مثل مخاطر التدخين، إلا أنها ليست ضئيلة، ويمكن أن تسبب متاعب عديدة وأمراض مزمنة بل والسرطان خاصة عند الإكثار منها.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أهم الطرق التى تساعد في خفض مخاطر اللحوم المصنعة حسبما جاء في iol.

كيف تجعل اللحوم صحية أكثر

1. خفف من تناولك للحوم: اعتبر اللحوم مكملاً لوجبتك، وليس الطبق الرئيسي واملأ طبقك بالخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية.

2. اختر طرق طهي أكثر أمانًا: يمكن أن يقلل سلق اللحوم أو طهيها على البخار أو قليها في درجات حرارة منخفضة من تكوين المواد الكيميائية الضارة.

3. استكشف البدائل: أضف المزيد من البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والعدس والتوفو والتيمبيه إلى وجباتك و العديد من هذه الخيارات غنية بالعناصر الغذائية وأقل عرضة لخطر الإصابة بالسرطان.

4. انتبه للملصقات: ابحث عن اللحوم قليلة المعالجة والتي تحتوي على إضافات أقل وتجنب المنتجات التي تحتوي على مستويات عالية من النترات أو النتريت.

5. ثقّف نفسك وعائلتك: شارك ما تعلمته مع أحبائك حيث أن الوعي هو الخطوة الأولى نحو عادات صحية.