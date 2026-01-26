لا حجة لـ نتنياهو .. أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن فتح معبر رفح| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر استضافت مؤتمر السلام العالمي لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أنه خصص فصلًا كاملًا في كتابه "أسرار" حول دور مصر في وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح “موسى”، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق ساعة واحدة، ولكن المشكلة كانت من الجانب الآخر، خاصة بعد استلام الأسرى ورفات الموتى منهم.

وأشار إلى أن إسرائيل عندما اعتقلت أحد العناصر الفلسطينيين في حركة الجهاد الإسلامي، حصلت على معلومات حول معلومات وحيثيات عن رفات الجندي الأخير، لأن حركة حماس لم تكن تعرف عنه شيء..

لا حجة لـ نتنياهو

ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليس أمامه حجة بعد تسلم رفات آخر جثة إسرائيلية لدى حركة حماس، موضحًا أنه لا حجة أمام نتنياهو لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

معبر رفح مفتوح

وأضاف أن معبر رفح من ناحية الجانب المصري مفتوح بصورة دائمة، والمشكلة الرئيسية كانت من ناحية الجانب الفلسطيني، موضحا أنه خلال اليومين القادمين سيتم فتح معبر رفح من الجانبين، مما يعني السماح بدخول وخروج الفلسطينيين وعودتهم إلى أرضهم.