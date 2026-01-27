أحمد موسى : مرحلة قادمة أفضل وتأثيرها سيظهر على المواطن

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر سوف تشهد مرحلة قادمة أفضل وتأثيرها سيظهر علي المواطن.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي والنيابي منذ 1980، موضحا أنه عاصر الحكومات منذ الرئيس مبارك حتى الآن وكان على علاقة معهم.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبو العينين قال إن الدكتور مدبولي أفضل رئيس وزراء جاء لمصر على مدار 70 سنة مضوا، حيث إنه عارف المشاكل وقريب من الناس.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن النائب محمد أبو العينين يقول إن الدكتور مدبولي عمل في وقت تعيش مصر أزمات وتكليفات من الرئيس السيسي، ويتفقد مشروعات حياة كريمة ويقوم بعمل سياسي واقتصادي وبنية تحتية ويزور المستشفيات والمدارس.

واستطرد أن مدبولي من وجهة نظر النائب محمد أبو العينين يتحدث اليوم سياسة واقتصاد ويتابع الملفين والإنشاءات والبنية التحتية إلى جانب كونه من الناس ويعمل على مدار 24 ساعة.

وأردف أحمد موسى، أن أبو العينين يقول إن رئيس الوزراء يسافر إلى أوروبا وأمريكا واليابان في مؤتمرات عالمية بتكليف من الرئيس السيسي ويتحدث بلغتهم ولا يفتعل أزمات ولديه علاقات قوية جدًا.

وواصل: مفيش حاجة الدكتور مصطفى مدبولي ميعرفهاش وعنده المعلومات لكونه يتحدث بلغة الأرقام، ومعدلات النمو لم تكن بالسالب في أي وقت رغم كورونا والأزمات الأخرى.

وأضاف أن المواطن جوة عين الحكومة المصرية التي تبحث دومًا عن رضائه، موضحًا أنه الطبيعي أن يكون هناك تغيير لأن كل مرحلة تحتاج دماء جديدة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري عظيم ووقف بجانب الوطن ومصر عندها تحديات في ملفات بعينها، موضحا أنه كان هناك افتتاحات اليوم قام بها رئيس الوزراء ونائبه للتنمية البشرية ووزير البترول.