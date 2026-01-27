قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
يوم البيئة الوطني | سواحل مصر ثروة قومية منتظرة للدولة لاقتصاد أزرق مستدام
محلل سياسي: إسرائيل تغلق ملف الجثامين وتدخل اختبار تنفيذ الاتفاق بلا ذرائع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا .

 

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا 

 المكونات (تكفي 4–5 أفراد)

• بطاطس مكعبات: 1 كجم

• لحم مفروم: 500 جم

• بصل مفروم ناعم: 1 حبة كبيرة (150 جم)

• ثوم مفروم: 4 فصوص

• فلفل ألوان مكعبات: 2 حبة (أحمر + أصفر)

• صلصة طماطم: 2 كوب (400 مل)

• معجون طماطم: 2 ملعقة كبيرة

• مرق لحم أو ماء ساخن: ½ كوب (120 مل)

• زيت: 3 ملاعق كبيرة

• ملح: 1½ ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: 1 ملعقة صغيرة

• بابريكا: 1 ملعقة صغيرة

• بهارات لحمة: 1 ملعقة صغيرة

• زعتر أو ريحان مجفف (اختياري): ½ ملعقة صغيرة

• موزاريلا مبشورة: 250–300 جم

 طريقة التحضير

1. سخّن الفرن على 180°م.

2. في طاسة، سخّن الزيت وقلّب البصل حتى يذبل، أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.

3. أضف اللحم المفروم وقلّب حتى يتغير لونه ويتبخر السائل.

4. أضف الملح، الفلفل، البابريكا، بهارات اللحمة، ثم معجون الطماطم وقلّب دقيقة.

5. أضف صلصة الطماطم والمرق واترك الصوص يغلظ 8–10 دقائق.

6. في بولة، اخلط البطاطس مع الفلفل الألوان ورشة ملح خفيفة.

7. في طاجن فرن: طبقة بطاطس، ثم طبقة صوص لحمة، وكرر.

8. غطِّ الطاجن بورق فويل وادخل الفرن 35–40 دقيقة حتى تستوي البطاطس.

9. ارفع الفويل، أضف الموزاريلا وادخل الفرن 10 دقائق حتى تذوب وتتحمر.

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا طريقة طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا اسهل طريقة طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا لغذاء سريع طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الجوله

رئيس حدائق العاصمة يشدد على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الجهود وبذل أقصى الطاقات

جانب من الاحتفال

الرقابة المالية تحصد جائزة مصر للتميز الحكومي عن فئة المدير العام

جانب من الحملات

حدائق أكتوبر: مواصلة حملات التصدي لوصلات المياه الخلسة بمشروع سكن مصر الداون تاون

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد