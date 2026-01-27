قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا .

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

المكونات (تكفي 4–5 أفراد)

• بطاطس مكعبات: 1 كجم

• لحم مفروم: 500 جم

• بصل مفروم ناعم: 1 حبة كبيرة (150 جم)

• ثوم مفروم: 4 فصوص

• فلفل ألوان مكعبات: 2 حبة (أحمر + أصفر)

• صلصة طماطم: 2 كوب (400 مل)

• معجون طماطم: 2 ملعقة كبيرة

• مرق لحم أو ماء ساخن: ½ كوب (120 مل)

• زيت: 3 ملاعق كبيرة

• ملح: 1½ ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: 1 ملعقة صغيرة

• بابريكا: 1 ملعقة صغيرة

• بهارات لحمة: 1 ملعقة صغيرة

• زعتر أو ريحان مجفف (اختياري): ½ ملعقة صغيرة

• موزاريلا مبشورة: 250–300 جم

طريقة التحضير

1. سخّن الفرن على 180°م.

2. في طاسة، سخّن الزيت وقلّب البصل حتى يذبل، أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.

3. أضف اللحم المفروم وقلّب حتى يتغير لونه ويتبخر السائل.

4. أضف الملح، الفلفل، البابريكا، بهارات اللحمة، ثم معجون الطماطم وقلّب دقيقة.

5. أضف صلصة الطماطم والمرق واترك الصوص يغلظ 8–10 دقائق.

6. في بولة، اخلط البطاطس مع الفلفل الألوان ورشة ملح خفيفة.

7. في طاجن فرن: طبقة بطاطس، ثم طبقة صوص لحمة، وكرر.

8. غطِّ الطاجن بورق فويل وادخل الفرن 35–40 دقيقة حتى تستوي البطاطس.

9. ارفع الفويل، أضف الموزاريلا وادخل الفرن 10 دقائق حتى تذوب وتتحمر.