الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

باريس سان جيرمان والضحية المفضلة.. نجوم برشلونة خطفهم النادي الفرنسي| من هم؟

ميسي
ميسي

واصل نادي باريس سان جيرمان هوايته المفضلة في السنوات الأخيرة خطف نجوم برشلونة الإسباني، سواء كانوا لاعبين كبارا أو مواهب شابة واعدة. 

وتأتي هذه الصفقات في إطار استراتيجية النادي الفرنسي لتعزيز صفوفه بلاعبين بارزين من الفرق المنافسة.

في هذا التقرير نستعرض أبرز النجوم الذين انتقلوا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وما جعلهم أهدافا سهلة للنادي الفرنسي.

 

نيمار الصفقة القياسية

شكل البرازيلي نيمار، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، ثلاثيا ذهبيا في برشلونة قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

نيمار

لكن باريس سان جيرمان لم يتردد في استغلال رغبة نيمار وعائلته في المال، ودفع في صيف 2017 الشرط الجزائي البالغ 220 مليون يورو لضمه رسميا، في واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

تشافي سيمونز

تشافي سيمونز الموهبة الهولندية

النجم الهولندي الشاب تشافي سيمونز ترعرع في أكاديمية برشلونة الشهيرة لامسيا، وكان من أبرز المواهب الصاعدة.

لكن خلافا حول تجديد العقد مع النادي الإسباني، استغله باريس سان جيرمان في صيف 2019 لخطف اللاعب وإضافته إلى صفوف الفريق الفرنسي، مؤكدًا استراتيجيته في الاستحواذ على المواهب الشابة.

درو فيرنانديز آخر الصفقات الشابة

استغل النادي الفرنسي فشل مفاوضات برشلونة مع الموهوب الإسباني درو فيرنانديز لتجديد عقده، ووافق على دفع الشرط الجزائي البالغ 6 ملايين يورو لضم اللاعب البالغ 18 عامًا، ليكون أحدث النجوم الشباب الذين يخطفهم باريس سان جيرمان من الفريق الكتالوني.

ميسي الأسطورة التي انتقلت مجانا

وأخيرا، لا يمكن نسيان الصفقة الأبرز في تاريخ النادي الفرنسي، وهي التعاقد مع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

ميسي

استغل باريس سان جيرمان فشل إدارة خوان لابورتا في تجديد عقد النجم الأرجنتيني، ليوقع معه صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، ليصبح أحد أعمدة المشروع الفرنسي الطموح.

 

باريس سان جيرمان وبرشلونة علاقة من الصفقات المثيرة

من نيمار إلى درو فيرنانديز، يبدو أن برشلونة أصبح الضحية المفضلة للنادي الباريسي، سواء من حيث النجوم الكبار أو المواهب الشابة.

 هذه الصفقات أثرت بشكل مباشر على الفريق الإسباني، بينما عززت من قوة باريس سان جيرمان في البطولات المحلية والأوروبية على حد سواء.

