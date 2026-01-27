العمر مجرد رقم.. أساطير كرة القدم تتحدى الزمن وتعيد كتابة التاريخ في الملاعب

تواصل مجموعة من نجوم كرة القدم وأعظم أساطير اللعبة تحدي عامل السن مؤكدين أن الخبرة والانضباط والالتزام يمكن أن تطيل المسيرة الاحترافية إلى ما بعد الحدود التقليدية.

من بين هؤلاء يتصدر الأسطورة اليابانية كازويوشي ميورا قائمة اللاعبين الأكبر سنًا في العالم بعمر 58 عامًا، ليصبح رمزًا عالميًا للإصرار والتفاني في كرة القدم مستمرًا في ممارسة اللعبة التي أحبها منذ عام 1986.

خبرة طويلة وسجل حافل يضع الأساطير في مصاف النجومية المطلقة

ويحل البرازيلي فابيو حارس مرمى فلومينينسي في المركز الثاني بعمر 45 عامًا محتفظًا بمكانته كأحد أعظم حراس المرمى بفضل الشباك النظيفة والأداء المتقن، فيما جاء المهاجم الباراغوياني روكي سانتا كروز ثالثًا بعمر 44 عامًا بعد مسيرة طويلة حافلة بالبطولات والأهداف في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويحتل البرتغالي خوسيه فونتي مدافع كازا بيا المركز الرابع بعمر 42 عامًا محافظًا على مستويات قوية في الدوري البرتغالي، يليه البرازيلي تياجو سيلفا مدافع بورتو بعمر 41 عامًا كأحد أكثر المدافعين خبرة وثباتًا على مستوى القارة الأوروبية.

النجوم المعاصرون يواصلون كتابة التاريخ رغم تقدمهم في السن

ويظهر في المركز السادس الإسباني سانتي كازورلا، قائد ريال أوفيدو، بعمر 41 عامًا بعد عودة مميزة من إصابات صعبة بينما يأتي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، في المركز السابع بعمر 40 عامًا، مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية وإضافة إنجازات جديدة لسجله الحافل.

في المركز الثامن يظهر الكرواتي لوكا مودريتش نجم ميلان بعمر 40 عامًا، مثالًا على لاعب خط الوسط الذي لا يعرف التراجع فيما يحتل الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب برايتون المركز التاسع بعمر 40 عامًا كأحد أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي مشاركة عبر التاريخ.

ويختتم القائمة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بعمر 39 عامًا مستمرًا كأحد أبرز حراس المرمى في العالم.

أرقام وإحصائيات تكشف قوة الاستمرارية والاحترافية

حسب شبكة Sportsdunia العالمية، قائمة أكبر لاعبي كرة القدم سنًا حاليًا تأتي كما يلي:

كازويوشي ميورا (اليابان - أتلتيكو سوزوكا) – 58 عامًا – بدأ مسيرته عام 1986

فابيو (البرازيل - فلومينينسي) – 45 عامًا – بدأ مسيرته عام 1997

روكي سانتا كروز (باراجواي - ناسيونال) – 44 عامًا – بدأ مسيرته عام 1997

خوسيه فونتي (البرتغال - كازا بيا) – 42 عامًا – بدأ مسيرته عام 2003

تياجو سيلفا (البرازيل - بورتو) – 41 عامًا – بدأ مسيرته عام 2002

سانتي كازورلا (إسبانيا - ريال أوفيدو) – 41 عامًا – بدأ مسيرته عام 2003

كريستيانو رونالدو (البرتغال - النصر) – 40 عامًا – بدأ مسيرته عام 2002

لوكا مودريتش (كرواتيا - ميلان) – 40 عامًا – بدأ مسيرته عام 2003

جيمس ميلنر (إنجلترا - برايتون وهوف ألبيون) – 40 عامًا – بدأ مسيرته عام 2003

مانويل نوير (ألمانيا - بايرن ميونخ) – 39 عامًا – بدأ مسيرته عام 2005