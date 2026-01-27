قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

العمر مجرد رقم.. أساطير كرة القدم تتحدى الزمن وتعيد كتابة التاريخ في الملاعب

منتصر الرفاعي

تواصل مجموعة من نجوم كرة القدم وأعظم أساطير اللعبة تحدي عامل السن مؤكدين أن الخبرة والانضباط والالتزام يمكن أن تطيل المسيرة الاحترافية إلى ما بعد الحدود التقليدية. 

من بين هؤلاء يتصدر الأسطورة اليابانية كازويوشي ميورا قائمة اللاعبين الأكبر سنًا في العالم بعمر 58 عامًا، ليصبح رمزًا عالميًا للإصرار والتفاني في كرة القدم مستمرًا في ممارسة اللعبة التي أحبها منذ عام 1986.

خبرة طويلة وسجل حافل يضع الأساطير في مصاف النجومية المطلقة

ويحل البرازيلي فابيو حارس مرمى فلومينينسي في المركز الثاني بعمر 45 عامًا محتفظًا بمكانته كأحد أعظم حراس المرمى بفضل الشباك النظيفة والأداء المتقن، فيما جاء المهاجم الباراغوياني روكي سانتا كروز ثالثًا بعمر 44 عامًا بعد مسيرة طويلة حافلة بالبطولات والأهداف في أوروبا وأمريكا الجنوبية. 

ويحتل البرتغالي خوسيه فونتي مدافع كازا بيا المركز الرابع بعمر 42 عامًا محافظًا على مستويات قوية في الدوري البرتغالي، يليه البرازيلي تياجو سيلفا مدافع بورتو بعمر 41 عامًا كأحد أكثر المدافعين خبرة وثباتًا على مستوى القارة الأوروبية.

النجوم المعاصرون يواصلون كتابة التاريخ رغم تقدمهم في السن

ويظهر في المركز السادس الإسباني سانتي كازورلا، قائد ريال أوفيدو، بعمر 41 عامًا بعد عودة مميزة من إصابات صعبة بينما يأتي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، في المركز السابع بعمر 40 عامًا، مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية وإضافة إنجازات جديدة لسجله الحافل. 

في المركز الثامن يظهر الكرواتي لوكا مودريتش نجم ميلان بعمر 40 عامًا، مثالًا على لاعب خط الوسط الذي لا يعرف التراجع فيما يحتل الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب برايتون المركز التاسع بعمر 40 عامًا كأحد أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي مشاركة عبر التاريخ. 

ويختتم القائمة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بعمر 39 عامًا مستمرًا كأحد أبرز حراس المرمى في العالم.

أرقام وإحصائيات تكشف قوة الاستمرارية والاحترافية

حسب شبكة Sportsdunia العالمية، قائمة أكبر لاعبي كرة القدم سنًا حاليًا تأتي كما يلي:

كازويوشي ميورا (اليابان - أتلتيكو سوزوكا) – 58 عامًا – بدأ مسيرته عام 1986

فابيو (البرازيل - فلومينينسي) – 45 عامًا – بدأ مسيرته عام 1997

روكي سانتا كروز (باراجواي - ناسيونال) – 44 عامًا – بدأ مسيرته عام 1997

خوسيه فونتي (البرتغال - كازا بيا) – 42 عامًا – بدأ مسيرته عام 2003

تياجو سيلفا (البرازيل - بورتو) – 41 عامًا – بدأ مسيرته عام 2002

سانتي كازورلا (إسبانيا - ريال أوفيدو) – 41 عامًا – بدأ مسيرته عام 2003

كريستيانو رونالدو (البرتغال - النصر) – 40 عامًا – بدأ مسيرته عام 2002

لوكا مودريتش (كرواتيا - ميلان) – 40 عامًا – بدأ مسيرته عام 2003

جيمس ميلنر (إنجلترا - برايتون وهوف ألبيون) – 40 عامًا – بدأ مسيرته عام 2003

مانويل نوير (ألمانيا - بايرن ميونخ) – 39 عامًا – بدأ مسيرته عام 2005

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

فيروس نيباه

يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

نيباه

بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

صينية سجق

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

بالصور

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

