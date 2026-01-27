بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي إساءة لمهنة التمريض أو تشويه صورتها الذهنية في الأعمال الدرامية، مشددة على أن ما جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل نموذجًا خطيرًا لتكريس صورة سلبية ومهينة لمهنة إنسانية نبيلة تقوم على الرحمة والمهنية واحترام كرامة الإنسان حيًا وميتًا.

وانتقدت نقيب التمريض الجدل الذي أُثير عقب انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة ترتدي زي التمريض وهي تلتقط مقطع (سيلفي) بجوار جثمان داخل ثلاجة الموتى، وتوجه عبارات ساخرة للجثمان، مؤكدة أن المشهد - حتى وإن كان تمثيليًا ضمن عمل درامي - يحمل إساءة مباشرة لمهنة التمريض، ويضرب في صميم القيم الأخلاقية والمهنية التي يقوم عليها العمل الطبي.

وأوضحت أن النقابة فوجئت بتبرير الواقعة باعتبارها جزءًا من مشهد في مسلسل تحت الحصار المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، معتبرة أن استخدام زي التمريض في سياق درامي يسيء للمهنة، ويُظهر الممرض أو الممرضة بصورة غير إنسانية أو غير مهنية، أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، حتى لو كان بغرض الترويج الفني.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة طالما طالبت، وعلى مدار سنوات، بتحسين الصورة الذهنية للتمريض في الدراما والإعلام، وإبراز الدور الحقيقي للممرضين والممرضات في إنقاذ الأرواح، ودعم المرضى، والعمل في ظروف شديدة القسوة، مشيرة إلى أن التمريض ليس مادة للسخرية أو الإثارة الرخيصة.

وناشدت نقيب التمريض الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لوضع ضوابط واضحة لاستخدام المهن الطبية في الأعمال الفنية، بما يحفظ كرامة الأطقم الطبية والتمريضية، ويعزز الثقة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية، مؤكدة أن تشويه صورة التمريض ينعكس سلبًا على المنظومة الصحية ككل.

وطالبت الدكتورة كوثر محمود طاقم العمل القائم على مسلسل تحت الحصار بالخروج بتوضيح رسمي للرأي العام، يشرح ملابسات المشهد، ويقدّم اعتذارًا صريحًا لمهنة التمريض، وإزالة كافة المقاطع المسيئة للتمريض، مؤكدة أن احترام المهن الطبية واجب وطني وأخلاقي لا يجوز التهاون فيه تحت أي مبرر فني أو تسويقي.

وشددت في ختام بيانها على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة لحماية كرامة التمريض، ومنع تكرار مثل هذه الإساءات مستقبلًا، مؤكدة أن التمريض سيظل خط الدفاع الأول عن صحة المصريين، ويستحق التقدير لا التشويه.