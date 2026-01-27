قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي إساءة لمهنة التمريض أو تشويه صورتها الذهنية في الأعمال الدرامية، مشددة على أن ما جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل نموذجًا خطيرًا لتكريس صورة سلبية ومهينة لمهنة إنسانية نبيلة تقوم على الرحمة والمهنية واحترام كرامة الإنسان حيًا وميتًا.

وانتقدت نقيب التمريض الجدل الذي أُثير عقب انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة ترتدي زي التمريض وهي تلتقط مقطع (سيلفي) بجوار جثمان داخل ثلاجة الموتى، وتوجه عبارات ساخرة للجثمان، مؤكدة أن المشهد - حتى وإن كان تمثيليًا ضمن عمل درامي - يحمل إساءة مباشرة لمهنة التمريض، ويضرب في صميم القيم الأخلاقية والمهنية التي يقوم عليها العمل الطبي.

وأوضحت أن النقابة فوجئت بتبرير الواقعة باعتبارها جزءًا من مشهد في مسلسل تحت الحصار المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، معتبرة أن استخدام زي التمريض في سياق درامي يسيء للمهنة، ويُظهر الممرض أو الممرضة بصورة غير إنسانية أو غير مهنية، أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، حتى لو كان بغرض الترويج الفني.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة طالما طالبت، وعلى مدار سنوات، بتحسين الصورة الذهنية للتمريض في الدراما والإعلام، وإبراز الدور الحقيقي للممرضين والممرضات في إنقاذ الأرواح، ودعم المرضى، والعمل في ظروف شديدة القسوة، مشيرة إلى أن التمريض ليس مادة للسخرية أو الإثارة الرخيصة.

وناشدت نقيب التمريض الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لوضع ضوابط واضحة لاستخدام المهن الطبية في الأعمال الفنية، بما يحفظ كرامة الأطقم الطبية والتمريضية، ويعزز الثقة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية، مؤكدة أن تشويه صورة التمريض ينعكس سلبًا على المنظومة الصحية ككل.

وطالبت الدكتورة كوثر محمود طاقم العمل القائم على مسلسل تحت الحصار بالخروج بتوضيح رسمي للرأي العام، يشرح ملابسات المشهد، ويقدّم اعتذارًا صريحًا لمهنة التمريض، وإزالة كافة المقاطع المسيئة للتمريض، مؤكدة أن احترام المهن الطبية واجب وطني وأخلاقي لا يجوز التهاون فيه تحت أي مبرر فني أو تسويقي.

وشددت في ختام بيانها على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة لحماية كرامة التمريض، ومنع تكرار مثل هذه الإساءات مستقبلًا، مؤكدة أن التمريض سيظل خط الدفاع الأول عن صحة المصريين، ويستحق التقدير لا التشويه.

كوثر محمود الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض مهنة التمريض نقيب التمريض زي التمريض مسلسل تحت الحصار الرئيس عبد الفتاح السيسي المهن الطبية تحت الحصار الاساءه لمهنة التمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

داليا البحيري

داليا البحيري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

علي قد الحب

عرض مسلسل على قد الحب على روتانا دراما

بوستر الفيلم

طرح فيلم crime 101 بالسينمات فبراير المقبل

بالصور

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد