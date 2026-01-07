نيمار يجدد عقده مع سانتوس.. ويؤكد: أطمح لتحقيق بقية أحلامي

جدد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عقده مع نادي سانتوس، ليظل مرتبطًا بالفريق حتى نهاية عام 2026، وأعلن اللاعب هذا الخبر بنفسه عبر الحسابات الرسمية للنادي على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال نيمار في تصريحات نشرها النادي: "لقد كان عام 2025 مليئًا بالتحديات واللحظات الخاصة؛ تجربة شهدت الفرح وتجاوز العقبات بفضل دعمكم المستمر. ومع حلول عام 2026، أشعر أن سانتوس هو بيتي، وهنا أطمح لتحقيق بقية أحلامي".

وعاد نيمار إلى نادي طفولته في يناير 2025، وعلى الرغم من تعرضه لسلسلة إصابات وهبوط مستوى الفريق في الدوري البرازيلي، إلا أنه ساهم بشكل بارز في مساعدته على تجنب الهبوط في المباريات الأخيرة من الموسم.

وكان النادي قد أعلن في 22 ديسمبر الماضي عن نجاح عملية جراحية بسيطة أجريت لنيمار في ركبته اليسرى، بعد سلسلة إصابات في الركبة خلال السنوات الماضية.

ولم يشارك اللاعب مع المنتخب البرازيلي منذ إصابته بتمزق في الرباط الصليبي خلال تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2023، لكنه لا يزال يأمل في الانضمام لتشكيلة البرازيل في كأس العالم هذا الصيف، حيث أكد المدير الفني كارلو أنشيلوتي أنه سيكون ضمن الاختيارات إذا كان في كامل لياقته البدنية.

وسجل نيمار منذ عودته إلى سانتوس في بداية 2025، 11 هدفًا خلال 34 مباراة خاضها مع الفريق، مؤكداً تأثيره الكبير في صفوف النادي منذ انضمامه