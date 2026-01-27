قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
تقارير رقابية: قيادات في وزارة الزراعة صرفت رواتب لـ أسماء وهمية| تفاصيل
بالصور

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
أسماء عبد الحفيظ

الثقة بالنفس هي أساس النجاح والسعادة في الحياة، سواء في العمل أو العلاقات أو الحياة اليومية، لكن كثير من النساء يشعرن بنقص في الثقة بأنفسهن، وهذا يؤثر على قراراتهن وأهدافهن. الخبر السار هو أن بإمكانك أن تبني ثقتك بنفسك في أسبوع واحد فقط إذا التزمت ببعض الخطوات العملية اليومية.

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟  

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك 

في هذا المقال سنستعرض 7 خطوات مثبتة تساعدك على تعزيز ثقتك بنفسك بسرعة وفاعلية، بحسب ما نشره موقع wbmed.

1. حددي أهدافك اليوم

الثقة تبدأ بالتحكم في حياتك، ابدأي بتحديد 3 أهداف بسيطة يوميًا قابلة للتحقيق، مهما كانت صغيرة، على سبيل المثال: الرد على رسالة مهمة، إكمال مهمة عمل، ممارسة رياضة لمدة 10 دقائق. إنجاز هذه الأهداف الصغيرة يزيد إحساسك بالقدرة والسيطرة على حياتك.

2. تحدثي مع نفسك بإيجابية

الكثير من النساء يستخدمن الانتقاد الذاتي بشكل مفرط. ابتعدي عن عبارات مثل لا أستطيع أو أنا فاشلة، وابدئي باستخدام عبارات مثل:

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك 
  • أنا أستطيع تحقيق هذا
  • أنا أستحق النجاح والسعادة
  • أنا أتعلم كل يوم وأتحسن

التكرار اليومي لهذه الجمل يبرمج دماغك على التفكير الإيجابي ويزيد الثقة بالنفس.

3. اعتني بمظهرك الخارجي

مظهرك يؤثر بشكل مباشر على شعورك بنفسك. ارتدي ملابس تجعلك تشعرين بالراحة والثقة، حتى لو كنت في المنزل فقط. اعتني بنظافتك الشخصية، مشطي شعرك، وضعي لمسات بسيطة. المظهر الجيد يعزز شعورك بالقوة ويؤثر إيجابًا على طريقة تواصلك مع الآخرين.

4. تحكمي في لغة جسدك

  • لغة الجسد تعكس ثقتك الداخلية.
  • قفي مستقيمة وكتفاكِ للخلف
  • انظري في عيون الآخرين أثناء الحديث
  • ابتسمي وتجنبي التشنج
    حتى لو شعرتِ بالتوتر، جسدك سيعطي إشارات للدماغ بأنك واثقة.

5. تحدي نفسك بمواقف صغيرة

  • ابدئي بخطوات صغيرة للخروج من منطقة الراحة.
  • تحدثي مع شخص جديد
  • قدمي رأيك في اجتماع صغير
  • جربي تجربة جديدة
    كل تحدٍ صغير تتغلبين عليه يعزز شعورك بالقدرة على مواجهة المواقف الأكبر.

6. تعلمي قول لا بلباقة

أحيانًا عدم القدرة على الرفض تؤثر على ثقتك بنفسك. تعلّمي كيف تقولين لا بطريقة محترمة، واحمي وقتك وطاقتك. هذا يمنحك شعورًا بالتحكم والسيطرة ويعزز احترام الآخرين لك.

7. سجلي نجاحاتك اليومية

قبل النوم، اكتبِ 3 أشياء أنجزتها خلال اليوم، مهما كانت بسيطة. هذا التمرين يعزز شعورك بالإنجاز ويذكرك دائمًا بما تستطيعينه تحقيقه، التوثيق اليومي للنجاحات يحفز الثقة بالنفس ويقلل من التركيز على الأخطاء والفشل.

