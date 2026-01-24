في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

تؤدي الأم دورًا محوريًا في تشكيل نفسية طفلها وبناء شخصيته منذ السنوات الأولى، فالكلمات التي يسمعها الطفل داخل المنزل تصبح مع الوقت جزءًا من صوته الداخلي ونظرته لنفسه والعالم من حوله.

أخطر جملة تقولها الأم لابنها دون أن تدري

أخطر جملة تقولها الأم لابنها دون أن تدري

ورغم حسن النية، قد تقع بعض الأمهات في فخ عبارات تبدو عابرة، لكنها تترك أثرًا نفسيًا عميقًا لا يزول بسهولة.

ما أخطر جملة تقولها الأم لطفلها؟

قالت هبه شمندي أخصائي الصحة لنفسية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك جملة تعتبر من أخطر الجمل التي قد تقولها الأم دون أن تدرك خطورتها:

أنت فاشل أو مش هتطلع بحاجة.

هذه الجملة قد تُقال في لحظة غضب أو إحباط، لكنها تُسجل في عقل الطفل كحقيقة ثابتة عن ذاته، وليس كتعليق عابر على سلوك مؤقت.

كيف يستقبل الطفل هذه الجملة نفسيًا؟

أخطر جملة تقولها الأم لابنها دون أن تدري

علم النفس يؤكد أن الطفل لا يملك القدرة على الفصل بين الخطأ والشخصية، فعندما يسمع وصفًا سلبيًا متكررًا، لا يعتقد أنه أخطأ، بل يعتقد أنه هو الخطأ نفسه. ومع التكرار، تتحول الكلمة إلى قناعة داخلية تلازمه في الدراسة والعلاقات والحياة العملية.

التأثير النفسي طويل المدى للكلمة السلبية

الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه العبارات القاسية قد يعانون لاحقًا من:

ضعف الثقة بالنفس

الخوف من المحاولة أو التجربة

القلق المستمر من الفشل

الاعتماد على رأي الآخرين

شخصية مهزوزة أو انسحاب اجتماعي

ويحذر خبراء الصحة النفسية من أن هذه الآثار قد تمتد إلى مرحلة البلوغ، فتظهر في صورة علاقات غير صحية أو فشل متكرر نابع من الخوف لا من ضعف القدرات.

لماذا تكون كلمة الأم مؤلمة أكثر من غيرها؟

الأم هي مصدر الأمان الأول للطفل، وكلامها يحمل وزنًا نفسيًا أكبر من أي شخص آخر. الطفل يثق في والدته ثقة مطلقة، ولذلك يتعامل مع كلماتها باعتبارها حقيقة لا تقبل الشك. فعندما تصفه بالفشل، يشعر وكأن العالم كله أغلق أبوابه أمامه.

الفرق بين التوجيه والنقد الجارح

التربية السليمة لا تعني تجاهل الأخطاء، لكنها تعني تصحيح السلوك دون تحطيم الذات.

هناك فرق كبير بين:

تصرفك كان غلط

أنت غلط

الأولى تُعلّم، والثانية تُدمّر.

بدائل تربوية تحمي نفسية الطفل

بدلًا من العبارات الجارحة، ينصح المتخصصون باستخدام عبارات داعمة مثل:

حاول مرة تانية

الغلط جزء من التعلم

أنا واثقة إنك تقدر

خلينا نصلح الخطأ سوا

هذه الجمل لا تُدلل الطفل، بل تمنحه الأمان النفسي اللازم للنمو والتطور.

هل الكلمة السلبية تُنسى مع الوقت؟

يؤكد علماء النفس أن الطفل قد ينسى الموقف، لكنه لا ينسى الإحساس. فالكلمة السلبية قد تتحول مع الوقت إلى صوت داخلي ناقد يرافق الإنسان في قراراته، ويمنعه من التقدم حتى دون وعي