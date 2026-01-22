قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى
المشاط: جهود مكثفة لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص
خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم
حسام حسن: الجماهير المغربية لها الحق في تشجيع أي منتخب وساعدونا للاستعداد للمونديال
محمد الباز يفتح الصناديق المغلقة لرحيل صاحب نوبل في معرض الكتاب
مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
انطلاق أولى فعاليات الطفل بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بتلاوة القارئ عبد الله عبد الموجود

شيماء جمال

أعلن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن انطلاق أولى فعاليات الطفل، في افتتاح مميز يستهل بلحظات إيمانية مؤثرة مع تلاوة قرآنية عطرة يقدّمها القارئ عبد الله عبد الموجود، أحد نجوم دولة التلاوة.


ويأتي الافتتاح في أجواء تليق بالأطفال، حيث يجمع بين جمال الصوت وروعة المعنى، في تجربة تهدف إلى غرس حب القرآن في القلوب منذ الصغر، ضمن إطار إيماني وثقافي متكامل.


وتُقام الفعالية بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط دعوة مفتوحة للزوار للمشاركة في هذه التجربة الإيمانية والثقافية.

فعاليات الطفل الطفل معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دولة التلاوة عبد الله عبد الموجود القرآن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

