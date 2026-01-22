انطلاق أولى فعاليات الطفل بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بتلاوة القارئ عبد الله عبد الموجود

أعلن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن انطلاق أولى فعاليات الطفل، في افتتاح مميز يستهل بلحظات إيمانية مؤثرة مع تلاوة قرآنية عطرة يقدّمها القارئ عبد الله عبد الموجود، أحد نجوم دولة التلاوة.



ويأتي الافتتاح في أجواء تليق بالأطفال، حيث يجمع بين جمال الصوت وروعة المعنى، في تجربة تهدف إلى غرس حب القرآن في القلوب منذ الصغر، ضمن إطار إيماني وثقافي متكامل.



وتُقام الفعالية بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط دعوة مفتوحة للزوار للمشاركة في هذه التجربة الإيمانية والثقافية.