حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
انسحاب البعثة المصرية من مؤتمر حسام حسن بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة
رئيس لجنة إدارة قطاع غزة: حصلنا على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة
ديني

محمد أبو العلا نجم دولة التلاوة يتلو قرآن الجمعة من مسجد العزيز الحكيم

شيماء جمال

شهد مسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم أجواءً روحانية مهيبة، بعدما أمتع القارئ المصري محمد أبو العلا، نجم دولة التلاوة، جموع المصلين بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم خلال صلاة الجمعة، تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للمسجد، ما أضفى على الحدث طابع إيماني خاص وأجواءً عامرة بالخشوع.
 

وأضفى صوت محمد أبو العلا، لمسة خاصة على شعائر صلاة الجمعة، ليؤكد حضوره المتجدد كأحد الأصوات القرآنية المميزة التي تحظى بتقدير واسع لدى جمهور دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، لما يتمتع به من أداء رصين يجمع بين عذوبة الصوت وإتقان المقامات والالتزام الدقيق بأحكام التجويد

وجاءت مشاركته في هذا الحدث الديني الوطني تأكيدًا لمكانته المرموقة بين قراء القرآن الكريم، واستمرارًا لحضوره اللافت الذي يحظى بإعجاب وتقدير محبي التلاوة داخل مصر وخارجها، في مناسبة جمعت بين قدسية المكان وعظمة الكلمة القرآنية.

مسجد العزيز الحكيم
أُقيم مسجد العزيز الحكيم على مساحة تصل إلى 4 أفدنة، بطاقة استيعابية تتجاوز 8600 مصلٍ، فضلًا عن ساحة خارجية تمتد لنحو 10 آلاف متر مربع، ما يجعله من أكبر المساجد في منطقة المقطم وقادرًا على استيعاب أعداد كبيرة من المصلين خلال المناسبات الدينية.

كما يتميز المسجد بطابع معماري إسلامي متناسق، يتجلى في مئذنة شاهقة بارتفاع 52 مترًا، إلى جانب 9 قباب رئيسية بقطر 15 مترًا لكل منها، فضلًا عن قباب فرعية تضفي على المبنى مظهرًا جماليًا متكاملًا يعكس هوية العمارة الإسلامية.

محمد أبو العلا دولة التلاوة مسجد العزيز الحكيم القرآن

ازالة تعدي
