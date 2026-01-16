محمد أبو العلا نجم دولة التلاوة يتلو قرآن الجمعة من مسجد العزيز الحكيم

شهد مسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم أجواءً روحانية مهيبة، بعدما أمتع القارئ المصري محمد أبو العلا، نجم دولة التلاوة، جموع المصلين بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم خلال صلاة الجمعة، تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للمسجد، ما أضفى على الحدث طابع إيماني خاص وأجواءً عامرة بالخشوع.



وأضفى صوت محمد أبو العلا، لمسة خاصة على شعائر صلاة الجمعة، ليؤكد حضوره المتجدد كأحد الأصوات القرآنية المميزة التي تحظى بتقدير واسع لدى جمهور دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، لما يتمتع به من أداء رصين يجمع بين عذوبة الصوت وإتقان المقامات والالتزام الدقيق بأحكام التجويد

وجاءت مشاركته في هذا الحدث الديني الوطني تأكيدًا لمكانته المرموقة بين قراء القرآن الكريم، واستمرارًا لحضوره اللافت الذي يحظى بإعجاب وتقدير محبي التلاوة داخل مصر وخارجها، في مناسبة جمعت بين قدسية المكان وعظمة الكلمة القرآنية.

مسجد العزيز الحكيم

أُقيم مسجد العزيز الحكيم على مساحة تصل إلى 4 أفدنة، بطاقة استيعابية تتجاوز 8600 مصلٍ، فضلًا عن ساحة خارجية تمتد لنحو 10 آلاف متر مربع، ما يجعله من أكبر المساجد في منطقة المقطم وقادرًا على استيعاب أعداد كبيرة من المصلين خلال المناسبات الدينية.

كما يتميز المسجد بطابع معماري إسلامي متناسق، يتجلى في مئذنة شاهقة بارتفاع 52 مترًا، إلى جانب 9 قباب رئيسية بقطر 15 مترًا لكل منها، فضلًا عن قباب فرعية تضفي على المبنى مظهرًا جماليًا متكاملًا يعكس هوية العمارة الإسلامية.