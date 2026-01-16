قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. الأزهر يجيب
متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي
300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. فيديو
أيمن عاشور: الشراكات الدولية هي المحرك الأساسي لتطوير البحث العلمي في مصر
رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البهى عمرو

أمَّ الشيخ أشرف سيف، متسابق دولة التلاوة، بن محافظة بني سويف، المصلين بصلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.


 

وعرضت القناة الأولى مقطع فيديو يوضح تفقد الرئيس السيسي لـ أعمال الإنشاء في مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، اليوم الجمعة، بأن الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، حيث يعد المسجد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، إذ يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.


وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.


وعقب صلاة الفجر، ألقى الدكتور أسامة الأزهري خطبة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، استعرض خلالها الحكمة والدروس المستفادة من هذه المعجزة الإلهية، موجّهًا التهنئة الرئيس وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

