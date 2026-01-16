الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. فيديو

عرضت القناة الأولى مقطع فيديو يوضح تفقد الرئيس السيسي لـ أعمال الإنشاء في مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، اليوم الجمعة، بأن الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، حيث يعد المسجد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، إذ يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.



وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.



وعقب صلاة الفجر، ألقى الدكتور أسامة الأزهري خطبة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، استعرض خلالها الحكمة والدروس المستفادة من هذه المعجزة الإلهية، موجّهًا التهنئة الرئيس وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.