دولة التلاوة.. محمد وفيق ينفي شائعات تحيز الشيخ طه النعماني

أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد خروج محمد وفيق، أحد متسابقي برنامج «دولة التلاوة»، أمس، السبت، خلال الحلقة الـ 20 بعد حصوله على 272 درجة، وهو أقل الدرجات بين المتسابقين، حيث تردّدت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتحيز الشيخ طه النعماني في التحكيم، وقد نفى المتسابق هذه المزاعم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مؤكدًا أن ما يُثار لا يستند إلى واقع أو تجربة حقيقية من داخل المنافسة.

محمد وفيق ينفي شائعات تحيز الشيخ طه النعماني

وكتب عبر صفحته الرسمية: "الناس بتكتب إيه اللى بينك وبين الشيخ طه النعماني:

أولاً: أنا متاسبق وهو حكم في ايده ١٠٠ درجه أمانة بينه وبين ربنا محدش من حقه يسأله فيهم.

ثانياً: لما حصل منافسه بيني وبين أحد الزملاء كان الشيخ طه بيختارني وبيديني صوته.

ويوم ما خرجت نادي عليا واخدني بالحضن حسيت بكمية حنان غير عادي وفضل يقولي كلام حسيت انه أخ كبير ليا “انت حلو أوي يا محمد وفي تطور واضح شايفه فيك.. دا اللى أنا شوفته وحسيته بروحي وقلبي والله لا مجامله ولا غيره أنا الوقتي خارج السباق يعني مفيش مجال للمجاملة".

وأكد أن ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما جرى داخل المسابقة، ولا يعبّر عن أخلاق أو أمانة الشيخ طه النعماني، التي لمسها بنفسه خلال مشاركته.

تعليق محمد وفيق عقب خروجه من المسابقة

وكان قد كتب “وفيق” عقب خروجه من المسابقة: "خرجتُ من المسابقة، لكني لم أخرج من القرآن، ولم يخرج القرآن مني.

فالفوز الحقيقي ليس ترتيبًا يُعلَن، بل ثباتًا يُحفظ، وإخلاصًا لا يُرى، وعملًا يُرفع إلى الله لا إلى المنصات.

أبارك لإخوتي الذين فازوا، وأسأل الله أن يجعل القرآن شفيعًا لهم لا حجة عليهم، وأن يزيدهم به رفعة في الدنيا والآخرة. وأقول لنفسي ولزملائي: لسنا خاسرين ما دام القرآن بين صدورنا، وما دام الطريق إلى الله ما زال مفتوحًا، فكم من خاسرٍ في أعين الناس كان فائزًا عند رب الناس.