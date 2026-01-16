قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور الرئيس السيسي.. أول تعليق لمتسابق دولة التلاوة بعد إمامته المصلين بمسجد العزيز الحكيم

الشيخ أشرف سيف يؤم المصلين
الشيخ أشرف سيف يؤم المصلين
أحمد سعيد

علق الشيخ أشرف سيف، أحد متسابقي برنامج "دولة التلاوة"، على إمامته المصلين في صلاة الفجر اليوم، الجمعة، قائلاً “تشرفت اليوم بالصلاة إمامًا بالمصلين من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”. 

أول تعليق لمتسابق دولة التلاوة بعد إمامته المصلين بمسجد العزيز الحكيم

وأوضح الشيخ أشرف سيف، في تعليق كتبه على صفحته عبر فيسبوك، أن إمامته المصلين كانت بحضور أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

ودعا الشيخ أشرف سيف، الله، قائلا "اللهم تقبل منا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا، وسدد خطى قيادته لما فيه خير البلاد والعباد".

من هو الشيخ أشرف سيف؟

وكان اسم الشيخ أشرف سيف، متسابق برنامج دولة التلاوة تصدر مواقع البحث، بعد إمامته المصلين في صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، وكان ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين.

وُلد القارئ الشيخ أشرف سيف في محافظة بني سويف، وتخرج فى كلية الدعوة الإسلامية، وامتاز الشيخ بقراءته روايتي حفص عن عاصم، وورش عن نافع.

وشارك الشيخ أشرف سيف، متسابق في برنامج دولة التلاوة، وكان من ضمن تصريحاته السابقة قوله "رحلتي مع القرآن من وأنا عمري 6 سنوات، وأتممت حفظي لكتاب الله في سن الخامسة عشرة". 

وأضاف الشيخ أشرف سيف، أنه لا يشرب أي مشروبات شديدة البرودة أو الحرارة، ويتجنب تناول أي أطعمة حارة أو ذات طعم قوي، للحفاظ على صوته.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صلاة الفجر، اليوم الجمعة، بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم بعد افتتاحه رسميًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

الشيخ أشرف سيف برنامج دولة التلاوة دولة التلاوة أشرف سيف مسجد العزيز الحكيم من هو الشيخ أشرف سيف الرئيس السيسي تعليق متسابق دولة التلاوة بعد إمامته المصلين بمسجد العزيز الحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

غدا بشمال سيناء.. انطلاق الأسبوع الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية أهل مصر

محافظ الغربية

العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

سيارة الشيخ الشعراوي

حكاية إعلان سيارة الشعراوي في معرض سيارات بالمنوفية لبيعها.. ما القصة؟

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد