بحضور الرئيس السيسي.. أول تعليق لمتسابق دولة التلاوة بعد إمامته المصلين بمسجد العزيز الحكيم

علق الشيخ أشرف سيف، أحد متسابقي برنامج "دولة التلاوة"، على إمامته المصلين في صلاة الفجر اليوم، الجمعة، قائلاً “تشرفت اليوم بالصلاة إمامًا بالمصلين من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

أول تعليق لمتسابق دولة التلاوة بعد إمامته المصلين بمسجد العزيز الحكيم

وأوضح الشيخ أشرف سيف، في تعليق كتبه على صفحته عبر فيسبوك، أن إمامته المصلين كانت بحضور أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

ودعا الشيخ أشرف سيف، الله، قائلا "اللهم تقبل منا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا، وسدد خطى قيادته لما فيه خير البلاد والعباد".

من هو الشيخ أشرف سيف؟

وكان اسم الشيخ أشرف سيف، متسابق برنامج دولة التلاوة تصدر مواقع البحث، بعد إمامته المصلين في صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، وكان ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين.

وُلد القارئ الشيخ أشرف سيف في محافظة بني سويف، وتخرج فى كلية الدعوة الإسلامية، وامتاز الشيخ بقراءته روايتي حفص عن عاصم، وورش عن نافع.

وشارك الشيخ أشرف سيف، متسابق في برنامج دولة التلاوة، وكان من ضمن تصريحاته السابقة قوله "رحلتي مع القرآن من وأنا عمري 6 سنوات، وأتممت حفظي لكتاب الله في سن الخامسة عشرة".

وأضاف الشيخ أشرف سيف، أنه لا يشرب أي مشروبات شديدة البرودة أو الحرارة، ويتجنب تناول أي أطعمة حارة أو ذات طعم قوي، للحفاظ على صوته.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صلاة الفجر، اليوم الجمعة، بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم بعد افتتاحه رسميًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.