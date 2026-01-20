بقريته بمركز أسيوط.. الشيخ عطية رمضان نجم دولة التلاوة يحتفل بزفافه

يحتفل الشيخ عطية رمضان، نجم دولة التلاوة، بإقامة زفافه يوم الخميس الموافق 29 يناير المقبل، وسط حضور من الأقارب والأصدقاء في جو مبهج بقريته سلام بمركز أسيوط.

حفل زفاف الشيخ عطية رمضان نجم دولة التلاوة

ويحيي هذه الليلة أعلام التلاوة والابتهال وكوكبة من كبار قراء القرآن الكريم والمبتهلين ونجوم برنامج دولة التلاوة.

وكان الشيخ عطية رمضان غادر مسابقة برنامج "دولة التلاوة" خلال الحلقة الـ 19، والتي حسمت مصير خروجه "الدرجة الواحدة" بعد منافسة قوية مع قرنائه،

وجاءت نتائج الحلقة كالتالي:

الشيخ محمد كامل: حصد 272 درجة، محققًا العلامة الكاملة تقريبًا في الأحكام. الشيخ أحمد محمد علي: تساوى مع زميله بـ 272 درجة بعد أداء متميز ومستقر. الشيخ عطية رمضان: حصل على 271 درجة، ليفقد فرصة التأهل المباشر بفارق ضئيل جداً.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بالشيخ عطية الله رمضان

وبتلك النتيجة تأهل كل من الشيخ محمد كامل، والشيخ أحمد محمد علي، إلى الدور التالي، بينما غادر المسابقة الشيخ عطية رمضان وسط إشادة استثنائية بأخلاقه وأدائه.

ونال الشيخ عطية الله رمضان، إشادة لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة" التي رأت أن الشيخ أبدع في استخدام المقامات الصوتية مثل البيات والراست والحجاز، رغم ملاحظة بسيطة تتعلق بالتردد قبل الدخول على مقام السيكاه.

وأوضحت اللجنة أن الشيخ عطية الله رمضان أثبت ذكاء كبيرا باستيعابه للنصائح السابقة وتطبيقها بدقة، مما جعله يقدم تلاوة متكاملة بلا أخطاء تُذكر.