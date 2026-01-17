المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة

تأهل المتسابقان أشرف سيف صالح، ومحمد وفيق حسن، على 272 درجة وتأهل المتسابقان الأول والثانى للجولة المقبلة من دولة التلاوة.

كما خرج المتسابق محمد وفيق والذي ما زالت أمامه فرصة قد تعيده للمنافسة وهي تصويت الجمهور عبر منصات البرنامج.

يُذكر أن البرنامج يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

البرنامج يقدم جوائز ضخمة، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بجانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن تكريمهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.