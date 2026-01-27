قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

أسماء عبد الحفيظ

رمضان قرب، ومع ضيق الوقت وكثرة الواجبات اليومية، كثير من ستات البيوت بيتعرضوا للتعب والإرهاق بسبب تجهيز وجبات الإفطار والسحور يوميًا.

طرق تخزين الأكل قبل رمضان

تحضير الطعام كل يوم يمكن أن يكون مرهق، خصوصًا مع ضغوط العمل والمهام المنزلية، وهنا يبرز الحل السحري: تخزين أكلات رمضان قبل الشهر بطريقة ذكية تضمن وجبات جاهزة وطازجة، وتوفر الكثير من الوقت والمجهود خلال الشهر الكريم.

طرق تخزين الأكل قبل رمضان

في هذا المقال سنتعرف على أفضل طرق تخزين الأكلات المختلفة، من اللحوم والخضار للعجين والحلويات، مع نصائح ذهبية للحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية، لخبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد.

1. شوربات جاهزة للفريزر

الشوربات من أهم الأطباق التي تقدم يوميًا في رمضان، سواء للفتافير أو كوجبة خفيفة قبل الإفطار. يمكن تحضير شوربة العدس، شوربة الشوفان بالخضار، أو شوربة الخضار مرة واحدة، ثم تركها لتبرد قبل وضعها في أكياس أو برطمانات محكمة الإغلاق. عند الحاجة، يتم تسخينها على النار أو في الميكروويف لتكون جاهزة في دقائق، بدون أي تعب. هذه الطريقة لا توفر الوقت فقط، بل تحافظ أيضًا على النكهة والقيمة الغذائية للشوربة.

2. اللحوم والدواجن

يمكن تجهيز تتبيلات الفراخ أو اللحمة مسبقًا وتخزينها في الفريزر في أكياس صغيرة بحسب عدد الوجبات. كما يمكن إعداد صواني فرن جاهزة بالخضار والتوابل لتسخينها وقت الإفطار. بالنسبة للكفتة أو البانيه، يُفضل ترك نصفها مطبوخ جزئيًا وتخزين النصف الآخر في الفريزر. هذه الطريقة تساعد على تقليل وقت الطهي اليومي بشكل كبير وتضمن وجبات طازجة في أي وقت.

3. الخضار والسلطات

يفضل فرم البصل، الثوم، الفلفل، والطماطم وحفظها في أكياس فريزر محكمة. أما الخضار الورقية مثل البقدونس والشبت، فيجب غسلها جيدًا وتجفيفها قبل التخزين. يمكن أيضًا سلق البطاطس والفاصوليا مسبقًا قبل التخزين. بهذه الطريقة، تصبح كل الخضار جاهزة لأي أكلة سواء كانت صحن جانبي، محشي، أو طبق رئيسي، وتوفر الكثير من الوقت يوميًا.

4. العجين والمعجنات

تحضير عجينة الفطاير، القطايف، البيتزا، أو عجينة البسكويت قبل رمضان وتخزينها في الفريزر يوفر وقتًا كبيرًا. يمكن فرد الرقاق أو تشكيل العجين على شكل كرات قبل التخزين. هذه الطريقة ممتازة لتسريع عملية الطبخ يوميًا، خصوصًا مع ضغط تحضير السحور والفطار، وتضمن طعم العجين الطازج عند الاستخدام.

 أكلات رمضان 

5. الحلويات والمشروبات

يمكن تجهيز قطايف، كنافة، مهلبية، وشربات رمضان قبل الشهر وتخزينها في برطمانات أو أكياس محكمة الإغلاق. حتى المكسرات والحشوات جاهزة يمكن استخدامها مباشرة لتجهيز الحلويات بسرعة. بالنسبة لعصائر الفواكه الطبيعية، يمكن حفظها في زجاجات محكمة بدون أن تفقد الطعم أو الفائدة الغذائية.

6. نصائح ذهبية لتخزين ناجح

  • اتركي الأكل يبرد تمامًا قبل التخزين.
  • استخدمي أكياس أو برطمانات محكمة لمنع الهواء والرطوبة.
  • قسمّي الطعام في كميات صغيرة حسب الوجبات اليومية.
  • اكتبي التاريخ على كل كيس أو برطمان لتحديد مدة التخزين.
  • عند إخراج الطعام من الفريزر، سخنيه تدريجيًا للحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.
بالصور

