طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة 

تُعد العجة المصرية من الأكلات الشعبية السريعة التي لا تخلو منها موائد الإفطار أو العشاء في كثير من البيوت، فهي وجبة اقتصادية، مشبعة، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة.

ورغم سهولة العجة، إلا أن طعمها يختلف من بيت لآخر حسب التتبيل وطريقة التحضير.

في هذا المقال نقدم طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات مضمونة وطعم شهي، للشيف فاطمة عثمان .

المكونات لطريقة عمل العجة المصرية

4 بيضات طازجة

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 ثمرة طماطم صغيرة مفرومة ومصفاة من الماء

حزمة بقدونس مفرومة ناعم

حزمة شبت مفرومة اختياري

1 ملعقة كبيرة دقيق

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة حسب الرغبة

زيت للقلي

في وعاء عميق، يُكسر البيض ويُخفق جيدًا باستخدام شوكة أو مضرب يدوي حتى يتجانس. يُضاف البصل المفروم والثوم والطماطم، ويُقلَّب الخليط جيدًا. بعد ذلك تُضاف الخضرة المفرومة والتوابل من ملح وفلفل وكمون وشطة، ثم تُضاف ملعقة الدقيق مع التقليب حتى يصبح القوام متماسكًا قليلًا وليس سائلًا.

يُسخن الزيت في طاسة واسعة على نار متوسطة، ثم يُسكب خليط العجة في الطاسة ويُفرد برفق. تُترك العجة حتى تتماسك من الأسفل وتأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا، ثم تُقلب بحذر على الوجه الآخر وتُترك حتى تنضج تمامًا من الداخل.

سر العجة المظبوطة يكمن في تصفية الطماطم من الماء الزائد حتى لا تصبح العجة طرية أكثر من اللازم، وعدم الإكثار من الدقيق حتى لا تفقد طعم البيض. كما يُفضل استخدام نار متوسطة حتى تنضج العجة من الداخل دون أن تحترق من الخارج.

يمكن إضافة البطاطس المسلوقة والمقطعة مكعبات صغيرة لعمل عجة البطاطس، أو إضافة القليل من الجبن المبشور لزيادة القيمة الغذائية والطعم. كما يمكن تحضير العجة في الفرن بدل القلي للحصول على نسخة أخف وأقل دهونًا.

طريقة التقديم

تُقدَّم العجة ساخنة مع العيش البلدي، وسلطة طماطم وخيار، ويمكن تقديمها مع الجبنة البيضاء أو الطحينة حسب الرغبة. وتُعد خيارًا مناسبًا للوجبات السريعة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية.