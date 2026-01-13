قدمت الشيف إيمان عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل العجة المصرية على أصولها.

طريقة عمل العجة المصرية على اصولها



المقادير

٤او ٥بيضات

٣بصله كبيره

نصف حزمه بقدونس

نصف حزمه شبت

واحده فلفل رومي اوحار

واحده طماطم

٤معالق دقيق

ملح

فلفل اسود

كمون

رشه كزبره ناشفه

رشه بيكنج بودر

ملعقه سمنه

٤معاق زيت

طريقه التحضير لعمل العجة



-نقطع البصل قطع صغيره ونشوحه في ملعقه السمن وملعقتين زيت حتي يصفر لونه

-ثم نضع عليه البقدونس والشبت مقطع صغير ونشوحهم مع البصل

- ثم نقطع الطماطم والفلفل قطع صغيره ونضعهم علي البصل والخضره ونضع البهارات والملح

نقلب كل الخليط لمده خمس دقايق ونضع بعد ذلك الدقيق ورشه البودر ونقلبهم سريعا حتي يختفي الدقيق وتطفي عليهم النار ونتركها تبرد



-نحضر بوله ونكسر فيها البيض وتقلبه مع رشه فلفل اسود حتي يصبح ساءل ثم نضع عليه الخليط ونقلبهم جيدا حتي يندمجوا تماما

نحضر صينيه ونضع فيها الزيت ونسخته

-ثم نضع عليه خليط العجه ونهدي عليها النار ونغطي حتي تتماسك وتعطيني لون وردي من تحت ثم نضعها في شوايه الفرن حتي يحمر لونها لمده دقيقتين