نيمار يمدد عقده مع سانتوس لموسم واحد

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، اليوم الأربعاء، موافقة نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول، على تمديد عقده حتى نهاية عام 2026.

ويتطلع نيمار دا سيلفا – البالغ من العمر 33 عامًا – للمشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، رغم الإصابات التي عانى منها مؤخرًا.

وعاد المهاجم البرازيلي إلى سانتوس في يناير 2025، ولعب دورًا بارزًا في بقاء الفريق ضمن دوري الأضواء البرازيلي بعدما سجل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات.

وقال نيمار في مقطع فيديو نُشر على حسابات سانتوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سانتوس بيتي، أرغب معكم في تحقيق الأحلام التي لا تزال تراوغنا"، في إشارة إلى جماهير النادي.

وخضع نيمار، الذي عانى طويلا من الإصابات، لجراحة ناجحة بالمنظار في ركبته الشهر الماضي.

ولم يشارك نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا، مع المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات منذ عام 2023.

وكان المدرب كارلو أنشيلوتي قد قال في أكتوبر الماضي إن اللاعب يجب أن يكون لائقا تماما حتى ينضم إلى المنتخب.

وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب منتخبات اسكتلندا والمغرب وهايتي، في البطولة التي ستقام بين 11 يونيو و19 يوليو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.