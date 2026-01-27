عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

يُعد الاناناس مصدرًا غنيًا بإنزيم البروميلين (Bromelain)، وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتينات ويتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهاب، حيث يعمل البروملين على تكسير البريدكينين، وهو بروتين يرتبط بحدوث الألم والتورم، كما يمكنه تثبيط بروتينات أخرى تساهم في العمليات الالتهابية داخل الجسم.

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن عصير الاناناس ساهم بشكل ملحوظ في تخفيف آلام الدورة الشهرية لدى الفتيات المراهقات. كما أظهرت أبحاث أخرى أن البروميلين قد يساعد في تقليل الألم بعد الإجراءات السنية، مثل علاج جذور الأسنان وجراحات اللثة.

وقد يكون له دور أيضًا في تخفيف الألم المرتبط بالحالات الالتهابية المزمنة مثل خشونة المفاصل.

وعلى الرغم من فوائد عصير الأناناس المذهلة، إلا أنه ينبغي تناوله باعتدال، واستشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو استخدام أدوية، خاصة مميعات الدم.

