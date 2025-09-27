منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

يعد ميلك شيك الأناناس من المشروبات المنعشة التي تساعد على الترطيب في الصيف، كما يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

وإليكم طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس بالخطوات

مقادير ميلك شيك الأناناس

2 كوب أناناس مكعبات

كوب أيس كريم فانيليا

لبن جوز هند

للوجه

كريمة مخفوقة

جوز هند مبشور

طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

ضعي لبن جوز هند في الخلاط والأناناس مكعبات، آيس كريم فانيليا.

أخلطي المكونات للحصول على عصير الأناناس.

ضعي العصير في كاسات التقديم وعلى الوجه كريمة مخفوقة, مكعبات أناناس، مع جوز هند مبشور، ثم يقدم