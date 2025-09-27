قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
هل يجوز رفع الأذان من امرأة أو بلغة غير العربية؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
آية التيجي

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة السيطرة على الرغبة في تناول السكريات، خاصة في أوقات التوتر أو التعب، مما يؤثر سلبًا على الوزن والصحة العامة.

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

وأكدت ابحاث وتقارير صحية، أن هناك طرق فعّالة لتقليل استهلاك السكر والتغلب على شهوة الحلويات، تعتمد على التغذية السليمة، إدارة التوتر، وتحسين نمط الحياة.

وهناك بعض الطرق الفعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات، وفقا لما نشر Healthline، وWebMD، وتشمل :

ـ وجبة إفطار غنية بالبروتين: تساعد على استقرار مستويات سكر الدم وتقليل نوبات الجوع المفاجئ.

ـ زيادة الألياف والكربوهيدرات المعقدة: تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول وتقلل من تقلبات السكر.

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

ـ تناول الدهون الصحية:مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو، ما يقلل الرغبة في الحلوى.

ـ الوجبات الخفيفة المتوازنة: تمنع الهبوط الحاد في سكر الدم وتحافظ على الطاقة.

ـ شرب الماء بانتظام: أحيانًا يفسر الجسم العطش على أنه جوع أو رغبة في السكر.

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

ـ النوم الجيد: قلة النوم تزيد إفراز هرمونات تحفز الجوع وتجعل مقاومة الحلويات أصعب.

ـ إدارة التوتر: من خلال التأمل، المشي، أو ممارسة الرياضة لتقليل الأكل العاطفي.

ـ إبعاد الحلويات عن متناول اليد يقلل فرص الاستسلام للرغبة.

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

ـ استبدال الحلويات ببدائل صحية مثل الفاكهة أو الشوكولاتة الداكنة.

ـ ممارسة الأكل الواعي (Mindful Eating): التركيز على الطعام يحدد الفرق بين الجوع الحقيقي والرغبة العاطفية.

ـ الانشغال بالحركة أو تغيير البيئة: لتشتيت الانتباه عن الرغبة الفجائية.

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

ولا يتطلب التغلب على شهوة الحلويات حرمانًا تامًا، بل اتباع خطوات علمية بسيطة تساعد على موازنة النظام الغذائي والحفاظ على الصحة. 

لذا قم بتطبيق هذه النصائح، والتي يمكن أن تجعل الجسم يتأقلم تدريجيًا على تقليل استهلاك السكر والاعتماد على بدائل طبيعية أكثر فائدة.

السيطرة على الرغبة في تناول السكريات طرق فعالة لتقليل السكر التغلب على شهوة الحلويات السكريات التوتر الرغبة في تناول السكريات استهلاك السكر الحلويات تناول السكريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

السياحة في مصر

يوم السياحة العالمي ..خبراء :فرصة لإلقاء الضوء على قضايا القطاع

وظيفة الأحلام لم تعد كما كانت: خطوات لاختيارها في 2025

وظيفة الأحلام لم تعد كما كانت: خطوات لاختيارها في 2025

مركز ومعمل الدكتور جودة

الصحة: إعادة إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد بمحافظة القاهرة

بالصور

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد