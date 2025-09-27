طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة السيطرة على الرغبة في تناول السكريات، خاصة في أوقات التوتر أو التعب، مما يؤثر سلبًا على الوزن والصحة العامة.

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

وأكدت ابحاث وتقارير صحية، أن هناك طرق فعّالة لتقليل استهلاك السكر والتغلب على شهوة الحلويات، تعتمد على التغذية السليمة، إدارة التوتر، وتحسين نمط الحياة.

وهناك بعض الطرق الفعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات، وفقا لما نشر Healthline، وWebMD، وتشمل :

ـ وجبة إفطار غنية بالبروتين: تساعد على استقرار مستويات سكر الدم وتقليل نوبات الجوع المفاجئ.

ـ زيادة الألياف والكربوهيدرات المعقدة: تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول وتقلل من تقلبات السكر.

ـ تناول الدهون الصحية:مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو، ما يقلل الرغبة في الحلوى.

ـ الوجبات الخفيفة المتوازنة: تمنع الهبوط الحاد في سكر الدم وتحافظ على الطاقة.

ـ شرب الماء بانتظام: أحيانًا يفسر الجسم العطش على أنه جوع أو رغبة في السكر.

ـ النوم الجيد: قلة النوم تزيد إفراز هرمونات تحفز الجوع وتجعل مقاومة الحلويات أصعب.

ـ إدارة التوتر: من خلال التأمل، المشي، أو ممارسة الرياضة لتقليل الأكل العاطفي.

ـ إبعاد الحلويات عن متناول اليد يقلل فرص الاستسلام للرغبة.

ـ استبدال الحلويات ببدائل صحية مثل الفاكهة أو الشوكولاتة الداكنة.

ـ ممارسة الأكل الواعي (Mindful Eating): التركيز على الطعام يحدد الفرق بين الجوع الحقيقي والرغبة العاطفية.

ـ الانشغال بالحركة أو تغيير البيئة: لتشتيت الانتباه عن الرغبة الفجائية.

ولا يتطلب التغلب على شهوة الحلويات حرمانًا تامًا، بل اتباع خطوات علمية بسيطة تساعد على موازنة النظام الغذائي والحفاظ على الصحة.

لذا قم بتطبيق هذه النصائح، والتي يمكن أن تجعل الجسم يتأقلم تدريجيًا على تقليل استهلاك السكر والاعتماد على بدائل طبيعية أكثر فائدة.