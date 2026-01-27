كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تصريحات أدلي بها سعد سمير لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سعد سمير: "أليو ديانج كان سببا بعد ربنا في التزامي بصلاة الفجر تحديدًا مرة كان عندنا ماتش وكنت سهران لحد الساعة 2، فقلت لمحمد هاني: أنا مش هنام مع ديانج، هنام في أوضتك عشان ميعرفش مكاني ويصحيني، ولما أصحى أبقى أصلي مع الصبح".

واضاف: "المهم حوالي الساعة 4 فجأة لقيت ديانج داخل الأوضة، مكسر الباب علينا أنا وهاني، وواقف بالجلابية وبيقول:

«يلا يا حبايبي صلاة الفجر اتأخرت»".

وتابع :"مش عارف عرف مكاني إزاي!.. قعدت أضحك ربع ساعة، وهاني بيقولي: أنت اللي هتدفع تمن الباب اللي اتكسر ده.. ومن اليوم ده أنا وهاني مبقيناش نفوّت صلاة الفجر".

وختم :"وبالنسبة لديانج، لو فاتته صلاة واحدة في المسجد، يفضل يلوم نفسه أسبوع كامل عشان مصلّهاش في ميعادها":

على جانب اخر تمسك نادي الزمالك بإستمرار محمد شحاته نجم خط وسط الفريق بعد وصول عدة عروض للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويخشى الزمالك من رحيل محمد شحاته ثم انضمامه للنادي الأهلي بعدما ارتبط اسمه باللعب للأحمر.

ويعاني الأهلي من أزمة في تجديد العقود مع أحمد نبيل كوكا وكذلك أليو ديانج مما زاد من فرصة ضم محمد شحاته نهاية الموسم الحالي.

وتنتهى عقود كوكا وديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.